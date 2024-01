Mozambico-Ghana, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Mozambico-Ghana è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

Nel gruppo B l’insospettabile selezione di Capo Verde è stata capace di ribaltare i pronostici della vigilia. Ed una tra Egitto e Ghana, inizialmente le favorite per i primi due posti, ora corre il rischio di mancare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Sì, perché mentre i capoverdiani sono sorprendentemente a punteggio pieno dopo due partite ed hanno già in tasca primo posto e qualificazione, il destino delle altre tre rappresentative (in corsa c’è anche il Mozambico) è tutto da scrivere.

L’Egitto, nonostante l’infortunio di Salah, ha un punto di vantaggio nei confronti del Ghana e del Mozambico, fermi a quota uno. I Faraoni sulla carta hanno anche l’impegno più semplice, visto che affronteranno Capo Verde, unica selezione che in quest’ultima giornata non ha grosse motivazioni essendo già qualificata. Scontro da dentro o fuori invece quello tra le Black Stars e gli Os Mambas, chiamati a vincere e sperare al tempo stesso che Capo Verde onori l’impegno con l’Egitto. Il Ghana per il momento sta scontando la sconfitta rimediata nel match d’esordio con i capoverdiani, che hanno avuto la meglio 2-1. Ha lasciato l’amaro in bocca anche la gara con i Faraoni, terminata 2-2. In vantaggio due volte con l’attaccante del West Ham Mohammed Kudus – assente nella prima sfida – il Ghana si è fatto riacciuffare due volte, prima da Marmoush e poi da Mohamed.

Il Mozambico, atterrato in Costa d’Avorio senza troppe pretese, contro Capo Verde venerdì scorso non è riuscito a replicare l’orgogliosa prestazione offerta qualche giorno prima contro l’Egitto, che non è andato oltre un pareggio (2-2) nello scontro con gli uomini guidati da Chiquinho Conde. Sconfitta netta invece con i capoverdiani, che hanno prevalso 3-0.

Come vedere Mozambico-Ghana in diretta tv e in streaming

Mozambico-Ghana, in programma lunedì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da SI Solocalcio (canali 58 e 558 del digitale terrestre o 5058 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Non può più sbagliare il Ghana, costretto a battere il Mozambico e sperare che l’Egitto non faccia lo stesso. Con un pareggio, infatti, è a rischio anche la qualificazione come migliore terza. Le Black Stars finora hanno deluso dal punto di vista difensivo – dietro sono apparsi troppo fragili – ma il Mozambico ha fatto addirittura peggio. Ghana favorito in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Mozambico-Ghana

MOZAMBICO (4-4-2): Ernani; Mandava, Dove, Mexer, Macandza; Guima, Amade, Witi, Bauque; Gildo, Ratifio.

GHANA (3-4-3): Ofori; Djiku, Salisu, Mensah; Odoi, Paintsil, Konigsdorffer, Ashimeru; Ayew, Kudus, Inaki Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2