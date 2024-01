Brighton-Wolverhampton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brighton-Wolverhampton è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Brighton di Roberto De Zerbi è una di quelle squadre che si sono “riposate” di più nelle ultime settimane: dallo scorso 2 gennaio i Seagulls hanno affrontato esclusivamente lo Stoke City, club di Championship, nell’ambito del terzo turno di FA Cup. Estupinan, Joao Pedro (doppietta) e Dunk hanno regalato al tecnico italiano il passaggio del turno (2-4) ed allungato la serie positiva a quattro partite. Prima della gara di coppa, infatti, il Brighton aveva pareggiato contro Crystal Palace e West Ham e battuto il Tottenham.

Ora ci si rituffa nel campionato, dove gli uomini di De Zerbi sono soltanto ottavi ma con una gara da recuperare rispetto alle dirette concorrenti. I Seagulls quest’anno stanno avendo qualche difficoltà in più rispetto alla passata stagione: sul loro rendimento ha di sicuro influito l’impegno in Europa League, i continui infortuni ma anche una difesa che ha subito troppi gol (tra le prime 10 nessuna ha incassato più reti del Brighton, 33). Ciononostante Dunk e compagni sono in piena lotta per un posto in Europa e neanche il quinto – che a fine stagione quasi certamente significherà Champions League – è così lontano. In caso di vittoria nel posticipo con il Wolverhampton, infatti, il Brighton volerebbe a quota 34 punti, scavalcando il Manchester United e portandosi a -6 dalla quinta in classifica, il Tottenham.

Wolves in crescita

Può sognare l’Europa anche il Wolverhampton, rivitalizzato dalla cura di Gary O’Neil, uno degli allenatori che si sta mettendo maggiormente in mostra in questa Premier League.

I Wolves stanno facendo molto meglio rispetto alle ultime due stagioni in cui hanno lottato per la salvezza ed attualmente occupano una tranquilla posizione di metà classifica, a -3 dallo stesso Brighton. Nel 2024 non hanno giocato una gara di campionato, visto che nelle ultime due settimane hanno sfidato due volte il Brentford in FA Cup: dopo il pareggio nel match di Londra si è reso necessario il replay, vinto 3-2 dai nero-oro. Ricordiamo che il Wolverhampton aveva chiuso il 2023 come meglio non poteva e cioè con tre successi consecutivi ai danni di Chelsea, Brentford ed Everton.

Come vedere Brighton-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

Brighton-Wolverhampton è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Wolverhampton fuori casa è meno insidioso ma dovrebbe comunque riuscire a dare filo da torcere al Brighton, in una gara potenzialmente spettacolare: i gol, infatti, non sono mai mancati nelle ultime sette partite che hanno visto protagonisti i Wolves. Seagulls leggermente favoriti all’interno di un match in cui verosimilmente segneranno entrambe.

Le probabili formazioni di Brighton-Wolverhampton

BRIGHTON (4-3-1-2): Steele; Hinshelwood, van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Gilmour, Milner; Buonanotte; Welbeck, Joao Pedro.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Kilman, Dawson, Bueno; Semedo, Lemina, Doyle, Doherty; Sarabia, Neto; Cunha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1