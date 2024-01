Gratta e vinci, fortuna che gliel’ha detto: pericolo scampato

Gratta e vinci, ha avuto una freddezza veramente ammirevole: in un momento così delicato, ha pensato solo a lei.

Certi giocatori sono fedelissimi. Giocano sempre gli stessi numeri, senza mai discostarsene, se si tratta di concorsi frequenti in stile Lotto o Superenalotto. Puntano sempre sullo stesso biglietto, invece, in maniera assolutamente scaramantica, quando hanno voglia di investire qualche moneta nell’acquisto di un Gratta e vinci.

L’uomo protagonista della storia che stiamo per raccontarvi fa parte, guarda caso, di questa categoria di persone. Da anni mostra una fedeltà davvero granitica nei confronti di una serie di grattini, molto in voga negli States, che ha effettivamente premiato migliaia e migliaia di giocatori da quando è stato lanciato sul mercato. Non aveva mai vinto premi particolarmente significativi, ma stavolta bisogna ammettere che è andata meglio del solito. Si è recato in un minimarket della città in cui vive, Malden, a qualche chilometro dalla più nota St. Louis. Ha fatto la spesa per rifornire il frigo di casa e, già che c’era, ha ben pensato di destinare 20 dollari all’acquisto di un biglietto della sua serie preferita di Gratta e vinci.

Non stava nella pelle al pensiero di grattare la patina argentata del tagliando in questione, motivo per il quale lo ha fatto ancor prima di tornare a casa. Ne ha raschiato ogni residuo con la sua monetina e ha realizzato, seduta stante, di essere stato baciato in fronte, dopo tanti e vani tentativi, dalla fortuna di cui era sempre andato a caccia.

Gratta e vinci, moglie avvisata, mezza salvata: ha fatto bene

Confrontando i simboli scovati nel biglietto con il regolamento stampato sul retro, ha capito praticamente subito di aver vinto 2 milioni di dollari. Una cifra nella quale non avrebba mai osato sperare.

Consapevole, probabilmente, della reazione che avrebbe potuto avere sua moglie, ha pensato che fosse il caso di avvertirla, prima di rincasare. L’ha contattata telefonicamente, dunque, per darle la bella notizia e lasciarle il tempo di realizzare come la loro vita sarebbe cambiata. Quello che le ha detto, però, è piuttosto insolito.

“Non voglio che sfasci la macchina – queste le sue parole – ma penso di aver vinto 2 milioni di dollari”. Credeva che la donna fosse alla guida della sua auto, ma per fortuna, invece, sua moglie era già tornata a casa. È rimasta comunque sotto shock, come prevedibile, visto che non era mai capitato che un biglietto del Super Cash Bonanza portasse nelle loro tasche una cifra simile.