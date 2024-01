Formazioni ufficiali Lecce-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al Via del Mare.

Tutto pronto al “Via del Mare” per il fischio d’inizio di Lecce-Juventus. Un incrocio di nevralgica importanza per le ambizioni delle due compagini, a caccia di punti preziosi per i rispettivi obiettivi di classifica. Soprattutto i bianconeri vogliono lanciare un altro messaggio importante all’Inter, sopravanzandola momentaneamente in vetta alla classifica. Costretto a far fronte alle assenze di Chiesa e Rabiot, Allegri lancia dal primo minuto, per l’ennesima volta, il giovane Yildiz. Ecco le scelte dei due allenatori:

LECCE /4-3-3) Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Miretti, Kostic, Yildiz, Vlahovic

Lecce-Juventus, il pronostico marcatori

Quando il contenuto agonistico si è alzato, Dusan Vlahovic in questa stagione ha spesso risposto presente. Reduce dai due gioielli messi a segno nella gara contro il Sassuolo, il bomber serbo vuole lanciare un altro messaggio importante, prendendosi sulle spalle un attacco che non può fare a meno della sua qualità. Il numero 9 della Juventus rappresenta per forza di cose uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol; di testa o anche di piede, il bagaglio tecnico del bomber della Juventus sta diventando un’arma affilata a disposizione di mister Allegri. Vlahovic marcatore per la sfida del Via del Mare.

Probabili ammoniti e tiratori di Lecce-Juventus

I bianconeri difficilmente faranno la partita chiudendo i salentini nella loro metà campo. Più verosimile, invece, che i bianconeri possano alternare fasi di possesso a fasi di studio. Protagonisti di una prima parte di stagione interessante, Cambiaso e Mckennie potrebbero farsi vedere dalle parti di Falcone con almeno un tiro ciascuno nello specchio della porta. Fattore Bremer sulle situazioni di calcio da fermo: il brasiliano potrebbe mettere in apprensione lo scacchiere difensivo dei salentini con un colpo di testa dei suoi. Sul fronte opposto, piacciono le opzioni Oudin e Almqvist tiratori. Possibili ammonizioni, infine, per Pongracic e Gendrey. Occhio anche a Locatelli, piuttosto falloso in questa prima parte di stagione.