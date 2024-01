Frosinone-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Cagliari è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Due mesi e mezzo fa Frosinone e Cagliari diedero vita ad una delle partite più spettacolari del campionato. Nel capoluogo sardo lo scontro salvezza fra neopromosse finì con un pirotecnico 4-3 a favore dei rossoblù di Claudio Ranieri, capaci di ribaltare i ciociari dopo essere finiti sotto di tre gol ad inizio secondo tempo. Per il Cagliari, quasi disastroso fino a quella partita, fu il successo che diede inizio alla riscossa.

Oggi i sardi, pur rimanendo coinvolti nella lotta per non retrocedere, sono quartultimi, fuori dalla zona rossa. Che, in ogni caso, rimane vicinissima – il Verona terzultimo ha un solo punto in meno – ma lo scenario è sicuramente diverso rispetto a qualche mese fa. Il Cagliari è più vivo che mai e l’ha dimostrato domenica scorsa, battendo 2-1 il sorprendente Bologna all’Unipol Domus. Una vittoria che è stata ossigeno puro per l’esperto tecnico romano, e che arriva dopo i due pareggi con Empoli e Lecce e la sconfitta con il Milan in Coppa Italia. Da dicembre in poi, infatti, Pavoletti e compagni avevano avuto la meglio solo sul Sassuolo. Le cose iniziano invece a mettersi male in casa Frosinone. Dopo una prima parte di stagione in cui i giallazzurri sembravano in grado di poter raggiungere una salvezza tranquilla, adesso i motivi per rimanere sereni sono pochi. Le cinque sconfitte consecutive hanno fatto precipitare gli uomini guidati da Eusebio Di Francesco al quindicesimo posto, a +2 sul Verona. Per evitare che la situazione peggiori serve una svolta nel più breve tempo possibile, già dalla sfida con il Cagliari.

Frosinone-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Non si svuota l’infermeria in casa Frosinone: Di Francesco difficilmente potrà contare sugli acciaccati Oyono e Monterisi, indisponibili insieme a Marchizza e Baez. Sulle fasce agiranno Lirola e Lusuardi, mentre a centrocampo con Mazzitelli e Barrenechea ci sarà Brescianini. Davanti, nel tridente, tocca a Soulé, Kaio Jorge e Harroui.

Dall’altro lato, Ranieri potrebbe rispolverare il modulo a due punte: Pavoletti si candida per un posto a fianco di Petagna, alle loro spalle Viola. Tra gli assenti c’è Luvumbo, impegnato con la sua Angola in Coppa d’Africa. In difesa è ballottaggio Wieteska-Goldaniga.

Come vedere Frosinone-Cagliari in diretta tv e in streaming

Frosinone-Cagliari è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Stirpe” di Frosinone e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Frosinone e Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Frosinone oggi ha un disperato bisogno di tornare a fare punti e mettere per un attimo da parte gli elogi ricevuti fino a qualche settimana fa. Di Francesco in questa partita baderà soprattutto al sodo e sarà importante anche tamponare le falle in una difesa che nelle ultime quattro partite non ha mai subito meno di tre gol. Leggera preferenza per i ciociari in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Frosinone-Cagliari

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Bonifazi, Lusuardi; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Harroui.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Pavoletti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1