Ternana-Cittadella e Cosenza-Venezia, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Ternana-Cittadella e Cosenza-Venezia sono valide per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il cammino fatto fino al momento dal Cittadella è a dir poco straordinario. Dopo un avvio un po’ così la squadra di Gorini ha iniziato a vincere partite su partite e adesso si trova a soli due punti dalla Serie A diretta. Nell’ultimo turno, quello che ha acceso i riflettori sul 2024, i veneti hanno battuto il Palermo, rimanendo agganciati a quelle che al momento andrebbero subito nella massima serie. Si sogna a occhi aperti.

La Ternana invece ha ripreso male, andando a perdere a Bari: campo difficile, ovvio, ma mai la squadra di Breda ha dato la sensazione di poter tornare a casa con un risultato positivo. E già nel primo tempo i padroni di casa avevano chiuso la questione col doppio vantaggio. Perso Falletti, inoltre, in settimana, gli umbri sono chiamati almeno tra le mura amiche a fare punti. Difficile, ma non impossibile.

Il Venezia arriva a Cosenza lanciato dopo la vittoria sulla Sampdoria. Ma i calabresi hanno assoluta necessità di fare punti non solo per la classifica, che adesso è difficile, ma anche per Caserta: il tecnico rischia da un poco e un’altra sconfitta potrebbe essere decisiva. C’è da dire che la squadra rossoblù ha in rosa calciatori che possono tirarsi fuori da questa situazione, e allora crediamo che in questo momento la voglia di fare risultato e le qualità tecniche usciranno fuori affinché almeno un pari possa essere il finale.

Come vedere Ternana-Cittadella e Cosenza-Venezia in diretta tv e in streaming

Ternana-Cittadella e Cosenza-Venezia sono in programma sabato 20 gennaio. La prima alle 14, la seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ternana-Cittadella

Gara da un gol per squadra. E se dobbiamo sbilanciarci diciamo che il colpo esterno ci potrebbe stare. Occhio quindi alla vittoria del Cittadella su un campo difficile ma contro una squadra che non sta attraversando un buon momento. E per la truppa di Gorini il sogno continua.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Lucchesi; Casasola, Pyyhtia, Labojko, Luperini, Carboni; Raimondo, Di Stefano.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Danzi, Carriero; Cassano; Pittarello, Pandolfi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2