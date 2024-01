Reggiana-Como e Spezia-Cremonese, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Reggiana-Como e Spezia-Cremonese sono valide per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Non molla il Como, terzo in classifica a pari punti con il Venezia che per via della differenza reti è secondo. La squadra lombarda alla ripresa del campionato ha distrutto lo Spezia, confermando di essere una formazione forte che può decisamente puntare al salto di categoria diretto. Finché si è in ballo crediamo che gli ospiti cercheranno in tutti i modi di alimentare questo sogno.

Non passa tutto dalla trasferta contro la Reggiana, ma molto. La formazione allenata da Nesta viene da pari importante sul campo del Pisa e, soprattutto in casa, come abbiamo più volte visto nel corso di questa stagione, ha fatto benissimo. La sensazione è che dopo due vittorie di fila il cammino del Como si possa un poco frenare in questo match.

Spezia in crisi, Cremonese invece che vince e che sogna di restare in scia delle squadre di testa. I padroni di casa hanno perso malamente a Como confermando di avere degli enormi problemi: quando la stagione inizia male alcune volte finisce peggio, ed è questo il rischio più grande per i liguri. Che non potevamo affrontare, adesso, avversario peggiore: la Cremonese contro il Cosenza ha dimostrato che anche quando non si è proprio in quella giornatona, si può vincere. Una forza importante quella dei lombardi, che possono davvero tentare il colpaccio che aprirebbe davvero degli scenari importanti per la seconda parte della stagione.

Come vedere Reggiana-Como e Spezia-Cremonese in diretta tv e in streaming

Reggiana-Como e Spezia-Cremonese sono in programma sabato 20 gennaio. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Reggiana-Como

Sfida da almeno una rete per squadra quella di Reggio Emilia. Con il Como che, come spiegato prima, potrebbe rallentare la propria corsa. Sì, è il pareggio in questo match il risultato più probabile. In ogni caso una rete a testa è quasi garantita.

Le probabili formazioni

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Cigarini, Pierangolo; Melegoni, Antiste; Gondo.

COMO (3-4-1-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Blanco, Abildgaard, Bellemo, Sala; Da Cunha; Gabriello, Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1