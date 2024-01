Juventus-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Sassuolo è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

C’è una Juventus di coppa e un’altra di campionato. La squadra di Massimiliano Allegri ha cambiato spesso pelle nelle ultime settimane, ottenendo vittorie roboanti in Coppa Italia – i bianconeri hanno ottenuto un pass per le semifinali, dove affronteranno la Lazio – e risicate in Serie A, come quella contro la Salernitana, piegata solo nel recupero da un colpo di testa di Dusan Vlahovic, di nuovo decisivo come a Frosinone.

È servito un colpo di testa del centravanti serbo per portare via i tre punti dall’Arechi, una gara che si è messa in discesa anche grazie all’espulsione del granata Maggiore ad inizio secondo tempo, con gli uomini di Pippo Inzaghi in vantaggio 1-0. Non c’è stata praticamente storia, invece, nel quarto di finale di Coppa Italia con il Frosinone, travolto 4-0 allo Stadium. Una partita in cui a prendersi la scena è stato Arek Milik, autore di una tripletta, e il gioiellino Yildiz, autore di un bellissimo gol nel finale. L’obiettivo della Juventus, adesso, è fare nove punti nelle prossime tre sfide, tutte alla portata (Sassuolo, Lecce ed Empoli) ed arrivare davanti – o con lo stesso divario di punti – al big match del prossimo 4 febbraio contro l’Inter, al momento a +5 sui bianconeri (ma con una partita in più). Il Sassuolo non sarà quello di settembre – i neroverdi restano gli unici ad aver inflitto una sconfitta alla Juve in questa stagione – ma è sempre squadra da non sottovalutare. La vittoria con la Fiorentina (1-0) è stata puro ossigeno per Alessio Dionisi (mancava da fine novembre) ma la classifica resta precaria: gli emiliani sono solo a +2 sulla zona rossa.

Juventus-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Allegri recupera Cambiaso ma è alle prese con le incognite relative a Chiesa e Rabiot. Per quanto riguarda il primo, in settimana ha lavorato a parte e difficilmente partirà dal 1′, il francese invece verrà valutato soltanto qualche ora prima del match. Davanti dovrebbero giocare Vlahovic e Yildiz, con Milik pronto a dare il cambio ad uno dei due.

Poche novità nel Sassuolo: Berardi ha recuperato dopo i crampi avuto durante la sfida con la Fiorentina e sarà della partita. In difesa i due centrali saranno Erlic e Ferrari.

Come vedere Juventus-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Juventus-Sassuolo, in programma martedì alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Juve non ha più perso dopo la sconfitta – l’unica stagionale – con il Sassuolo nel girone d’andata. I neroverdi restano una sorta di spauracchio – due le vittorie consecutive con la squadra di Allegri – ma al momento non sembrano in grado di fare un altro sgambetto ai bianconeri: le reti complessive potrebbero essere almeno tre, segno che dal 2018 in poi non è uscito fuori solamente in un’occasione.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Weah, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Matheus Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Il Sassuolo riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1