Australian Open, tabellone femminile: notizie e pronostici mercoledì 17 gennaio

Australian Open, secondo turno al via anche per quanto riguarda il singolare femminile: in campo Sabalenka, Wozniacki e Jabeur.

Non si scorgono più tenniste italiane nella parte bassa del tabellone del singolare femminile dello Slam australiano. Sara Errani e Lucia Bronzetti sono state eliminate dopo il primo turno, fuori rispettivamente contro l’australiana Hunter e l’ucraina Tsurenko. Non mancano tuttavia gli spunti di interesse nelle prime partite di secondo turno, in cui sarà di scena, tra le altre, anche la campionessa in carica Aryna Sabalenka.

Esordio sul velluto per la nativa di Minsk, rimasta in campo per soli 53 minuti contro una qualificata, la tedesca Seidel, spazzata via 6-0 6-1. Non dovrebbe creargli grossi problemi neppure la russa Fruhvirtova: giovanissima, classe 2007, è una di quelle giocatrici di cui probabilmente sentiremo parlare più avanti ma al momento non sembra avere le credenziali giuste per impensierire la bielorussa, che dovrebbe farcela in due set da meno di 20 game complessivi. Si candida al ruolo di outsider la campionessa Slam Caroline Wozniacki, che ha ripreso in mano la racchetta la scorsa estate dopo un lunghissimo stop. Nel match d’esordio è apparsa in forma, malgrado la sua avversaria, la polacca Linette, si sia ritirata nel secondo set: la danese è nettamente favorita anche sulla russa Timofeeva.

C’è la sfida Badosa-Pavlyuchenkova

Tra i confronti più intriganti della notte australiana c’è quella tra Paula Badosa e Anastasia Pavlyuchenkova, due esperte tenniste che sognano di tornare presto al top.

La spagnola, dopo una stagione da dimenticare in cui è stata quasi sempre fuori per via di un infortunio, all’esordio ha lanciato segnali confortanti contro l’americana Townsend, battuta in due set, ma non si può sottovalutare la vittoria, ben più significativa, della russa contro la croata Vekic: Pavlyuchenkova favorita. Non avrà problemi la canadese Fernandez contro l’americana Parks, mentre la belga Mertens si aggiudicherà l’interessante duello con l’ucraina Kostyuk. Non scontata, infine, la vittoria di Ons Jabeur contro l’astro nascente Andreeva: si prospetta un match molto complicato per la tunisina.