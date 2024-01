Lazio-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Lecce è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Maurizio Sarri, da quando allena la Lazio, vede rosso ogni volta che incontra José Mourinho e mercoledì scorso, in Coppa Italia, è arrivata la quarta vittoria negli ultimi sei derby della Capitale, quella che consente ai biancocelesti di tornare in semifinale, dove affronterà la Juventus. Non una prestazione memorabile, quella delle due squadre romane, con la Lazio che l’ha spuntata 1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Zaccagni.

Per gli uomini guidati dal tecnico toscano è il quarto successo del filotto di vittorie più lungo di questa stagione, che arriva dopo le vittorie in campionato contro Empoli, Frosinone e Udinese. Nove punti che hanno permesso ai capitolini di compiere un bel balzo in classifica e passare in poco tempo da un anonimo nono posto al sesto, a soli tre punti dalla Champions League, a questo punto principale obiettivo stagionale della Lazio insieme alla vittoria della Coppa Italia. In realtà ci sarebbe anche la Supercoppa Italiana, in programma tra una settimana in Arabia Saudita, dove l’avventura della squadra di Sarri inizierà dalla semifinale (sì, quest’anno è una sorta di Final Four) contro l’Inter. Prima di pensare ai nerazzurri si tenterà però di cavalcare l’entusiasmo per la vittoria nella stracittadina nella sfida di campionato contro il Lecce, che un girone fa in pieno agosto rese amaro il debutto della Lazio, battuta 2-1 in Salento. I giallorossi di Roberto D’Aversa hanno chiuso l’andata con 21 punti e dopo le due sconfitte di fila con Inter e Atalanta si sono divisi la posta in palio nello scontro diretto con il Cagliari (1-1).

Lazio-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Lazio potrebbero tornare dal 1′ sia Felipe Anderson che Immobile. Il brasiliano è favorito su Isaksen, mentre Castellanos è alle prese con dei problemi muscolari. Sarri ritrova anche Luis Alberto, che partirà dalla panchina. A centrocampo troveranno spazio Rovella e Vecino, mentre sulle fasce agiranno Lazzari e Marusic.

D’Aversa deve fare a meno di Banda, Touba e Rafia, convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d’Africa, e si presenterà all’Olimpico con il tridente Oudin-Krstovic-Strefezza. Dietro il dubbio principale riguarda Pongracic, uscito acciaccato dalla sfida con il Cagliari.

Come vedere Lazio-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Lecce è in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lazio e Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Lecce non sarà quello di inizio stagione ma resta una squadra da prendere con le pinze. E che soprattutto ha battuto tre volte la Lazio negli ultimi quattro precedenti. La vittoria nel derby, tuttavia, è la scossa che serviva alla squadra di Sarri, cresciuta nelle ultime partite e di nuovo in corsa per il quarto posto. E poi i salentini non hanno ancora vinto in trasferta, unici insieme a Cagliari e Frosinone. Biancocelesti favoriti in una gara in cui le reti complessive saranno con ogni probabilità meno di tre, segno uscito ben cinque volte nelle ultime sei partite che hanno visto protagonisti i giallorossi.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza.

In Lazio-Lecce le reti complessive saranno meno di tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0