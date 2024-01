Ghana-Capo Verde, Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Ghana-Capo Verde è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca domenica alle 21:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

Un’altra rappresentativa che sembra avere tutto per arrivare fino in fondo in questa Coppa d’Africa è il Ghana, laureatosi quattro volte campione continentale (1963, 1965, 1978, 1982). Bisognerà fare i conti anche con le Black Stars, che un anno fa parteciparono pure al Mondiale qatariota senza però spingersi oltre la fase a gironi.

In panchina c’è l’irlandese Chris Hughton, di lontane origini ghanesi, che lo scorso marzo ha preso il posto di Otto Addo, di cui inizialmente era stato consulente tecnico. L’ex difensore del Tottenham (circa 300 presenze con gli Spurs tra il 1979 e 1990) può contare su diversi elementi interessanti, che giocano quasi tutti in Europa. La stella è indubbiamente Mohammed Kudus: messosi in mostra già in Qatar, dalla scorsa estate milita in Premier League con la maglia del West Ham e nelle ultime partite è diventato un titolare inamovibile della squadra allenata da David Moyes, trovando spesso la via del gol. In attacco, oltre a lui, il Ghana si affiderà anche all’esperienza di Jordan Ayew, attaccante del Crystal Palace, e soprattutto ad Inaki Williams dell’Athletic Bilbao.

Ghana, la “star” è Kudus

Le Black Stars non possono permettersi di toppare l’esordio con la selezione di Capo Verde, sorteggiata insieme a loro nel gruppo B e ad Egitto e Mozambico.

I Blue Sharks non hanno ambizioni di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, anche se nel 2013 sorpresero tutti arrivando fino ai quarti di finale in quella che era la loro prima partecipazione assoluta. Come nella precedente edizione, a guidarli sarà l’esperto commissario tecnico Bubista, che in Camerun non poté accomodarsi in panchina nelle due prime partite a causa del Covid. Nella selezione capoverdiana gioca l’attaccante della Salernitana Jovane Cabral, ma il giocatore più rappresentativo è sempre Ryan Mendes, che oggi, a 34 anni, gioca in Turchia nel Karagumruk.

Come vedere Ghana-Capo Verde in diretta tv e in streaming

Ghana-Capo Verde, in programma domenica alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da SI Solocalcio (canali 58 e 558 del digitale terrestre o 5058 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Nel gruppo B è duello per il primo posto con l’Egitto. Il Ghana è favorito nonostante nelle ultime apparizioni non abbia affatto brillato: a novembre, infatti, gli uomini di Hughton erano stati battuti a sorpresa dalle Comore nel match valido per le qualificazioni mondiali, mentre nell’ultima amichevole con la Namibia non sono andati oltre un pareggio. Le reti complessive potrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Ghana-Capo Verde

GHANA (4-2-3-1): Ofori; Seidu, Djiku, Salisu, Mensah; Amartey, Baba; J. Ayew, Kudus, Paintsil; Williams.

CAPO VERDE (4-3-3): Vozinha; Semedo, Borges, Pico, Stopira; Rocha, Costa, Monteiro; Mendes, Rodrigues, Bebe.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0