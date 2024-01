Egitto-Mozambico, Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Egitto-Mozambico è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca domenica alle 18:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

L’Egitto ci riprova, andando a caccia di un successo che in Coppa d’Africa manca dal 2010. Due anni fa, in Camerun, i Faraoni sono andati vicinissimo a quella che sarebbe stata la loro ottava affermazione a livello continentale, ma furono costretti ad arrendersi al Senegal ai calci di rigore. Una delusione enorme per Momo Salah, che ancora una volta è pronto a traghettare la sua selezione verso l’ambito traguardo.

Sulla carta ci sono nazionali più forti ed assortite di quella egiziana ma neppure nel 2022 i bookmaker davano troppo credito alla rappresentativa del paese nordafricano. La verità è che quando si ha in rosa un calciatore del calibro della stella del Liverpool nulla è precluso: a fargli da contorno, oltre al blocco dell’Al Alhy – il club campione d’Africa in carica – ci sono pure gli attaccanti Marmoush e Trezeguet, che giocano rispettivamente nell’Eintracht Francoforte e nel Trabzonspor. A centrocampo spicca Elneny, un altro che milita in Premier League ad alti livelli (Arsenal) nonostante stia trovando pochissimo spazio.

Salah pronto a trascinare i Faraoni

Sarà l’ex allenatore del Benfica Rui Vitoria a guidare l’Egitto: si tratta di un tecnico che ha un’importante esperienza a livello internazionale, avendo vinto titoli sia con lo storico club di Lisbona che in Arabia Saudita con l’Al-Nassr.

Salah e compagni – assenti agli ultimi Mondiali qatarioti – per il primo posto all’interno del gruppo dovranno vedersela con il Ghana. Alla loro portata, invece, le altre due selezioni, Capo Verde e Mozambico. I Faraoni debutteranno proprio con i Mambas, che tornano a disputare una fase finale della Coppa d’Africa per la prima volta dal 2010. Guidati dall’esperto commissario tecnico Chiquinho Conde, il loro obiettivo è quello di evitare di chiudere all’ultimo posto in classifica: per riuscirci si affideranno a Reinildo, difensore che gioca nell’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone.

Come vedere Egitto-Mozambico in diretta tv e in streaming

Egitto-Mozambico, in programma domenica alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Non dovrebbe riservare grosse sorprese questa sfida, con l’Egitto che, guidato da un Salah in grande spolvero, riuscirà ad avere la meglio sul modesto Mozambico, tenendo anche la porta inviolata com’è avvenuto nelle ultime tre uscite dei Faraoni.

Le probabili formazioni di Egitto-Mozambico

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Kamal, Hegazy, Abdelmonem, Fatouh; Ashour, Elneny, Attia; Salah, Mohamed, Trezeguet.

MOZAMBICO (4-2-3-1): Ernan; Macandza, Mexer, Malembana, Langa; Guima, Shaquille; Lourenco, Domingues, Clesio; King.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0