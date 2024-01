Bochum-Werder Brema, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bochum-Werder Brema è una partita della diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Bochum ha impiegato tre mesi per ottenere il suo primo successo in questa Bundesliga: a novembre la squadra di Thomas Letsch riuscì ad interrompere il lunghissimo digiuno battendo il neopromosso Darmstadt. Da allora è iniziato un altro campionato per lo storico club della Ruhr, che ha completamente voltato pagina dopo l’avvio deludente.

Quando manca una giornata al giro di boa i biancazzurri occupano il quattordicesimo posto in classifica e possono contare su un margine importante sulla terzultima, di ben 6 punti. Questo significa che, se dovessero continuare su questi ritmi, la salvezza potrebbe arrivare in anticipo rispetto a quella che è la tabella di marcia. Gli uomini di Letsch stanno facendo bene soprattutto tra le mura amiche, dove hanno conquistato 10 dei loro 16 punti complessivi. L’ultima sconfitta casalinga, infatti, risale allo scorso settembre. In trasferta invece si potrebbe fare meglio: da dimenticare in particolar modo le ultime due, rimediate in casa dell’Hoffenheim (3-1) e della capolista Bayer Leverkusen (4-0).

È uno scontro diretto quello con il Werder Brema, che in classifica ha gli stessi punti dei loro prossimi avversari. Anche il ruolino è abbastanza simile.

Sì, perché anche il Werder non aveva iniziato la stagione con il piede giusto – 6 sconfitte in 8 partite – ma da ottobre in poi qualcosa è cambiato e nelle ultime otto giornate i biancoverdi di Ole Werner si sono arresi solamente a due squadre che oggi stazionano sul podio, Stoccarda e Bayer Leverkusen. Il Werder Brema viene da tre risultati positivi e prima della sosta aveva fermato la corsa del Lipsia (1-1). L’attaccante Ducksch, che in estata ha preso il posto del partente Fullkrug, è già a quota 7 gol.

Come vedere Bochum-Werder Brema in diretta tv e streaming

Bochum-Werder Brema è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Interessante scontro salvezza tra due squadre che, pur partendo in sordina, oggi sembrano essere sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo stagionale nel più breve tempo possibile. Si profila un match equilibrato anche se il Bochum – privo del giapponese Asano, impegnato nella Coppa d’Asia – in casa è decisamente più ostico: ci aspettiamo almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Bochum-Werder Brema

BOCHUM (4-3-3): Riemann; Gamboa, Mašović, Schlotterbeck, Bernardo; Osterhage, Losilla, Stöger; Bero, Paciência, Antwi-Adjei.

WERDER BREMA (3-5-2): Zetterer; Stark, Friedl, Jung; Weiser, Schmid, Stage, Bittencourt, Deman; Njinmah, Ducksch.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2