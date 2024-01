Borussia Monchengladbach-Stoccarda, Bundesliga: formazioni, pronostici

Borussia Monchengladbach-Stoccarda è una partita della diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Chi immaginava che al giro di boa lo Stoccarda, nella passata stagione salvatosi solamente dopo gli spareggi promozione-retrocessione, sarebbe stato sopra a Borussia Dortmund e Lipsia? Nessuno, probabilmente nemmeno i più ottimisti tra i tifosi biancorossi. L’unico a crederci, forse, era l’allenatore Sebastian Hoeness, in grado di riportare nel giro di pochi mesi – e senza grossi investimenti – a riportare gli Svevi nelle zone alte della classifica.

Lo Stoccarda difatti è terzo e ad oggi sarebbe qualificato alla prossima Champions League. Ha un punto in più del Lipsia e ben sette di vantaggio sul più quotato Borussia Dortmund, battuto già due volte in stagione tra campionato e Coppa di Germania. Insomma, Hoeness e i suoi uomini stanno vivendo un vero e proprio sogno dal quale non vogliono assolutamente svegliarsi. Tra i motivi che stanno alla base dello strepitoso girone d’andata dello Stoccarda ci sono i 26 complessivi realizzati dalla coppia di attaccanti, Guirassy e Undav: a finire sulle copertine è stato il centravanti guineano, autore di 17 reti, ed uno dei pochi capaci di tenere testa all’implacabile Kane nella classifica cannonieri.

Stoccarda senza Guirassy

Hoeness, tuttavia, per qualche settimana dovrà fare a meno del suo fromboliere, convocato dalla propria selezione per la Coppa d’Africa.

Oltre a lui, il tecnico biancorosso deve rinunciare a Ito, Jeong e Silas, sempre per lo stesso motivo. Un trittico di assenze che potrebbe fare la differenza nell’ostica trasferta di Monchengladbach, contro un Borussia che ha fame di punti dopo aver chiuso il 2023 con le due sconfitte di fila in trasferta contro Union Berlino ed Eintracht Francoforte. I Fohlen non vincono da inizio dicembre quando nel giro di pochi giorni riuscirono ad avere la meglio sull’Hoffenheim in campionato e sul Wolfsburg in Coppa di Germania. Gerardo Seoane, tecnico del ‘Gladbach, contro lo Stoccarda non avrà Itakura (Coppa d’Asia) e Wober, che è squalificato. In forte dubbio anche Cvancara e Wolf.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Stoccarda in diretta tv e streaming

La sfida tra Borussia Monchengladbach-Stoccarda è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Squadra imprevedibile il Borussia Monchengladbach, che malgrado la posizione di classifica non entusiasmante – i Fohlen sono dodicesimi – davanti al proprio pubblico non si arrende mai facilmente e gioca un tipo di calcio aggressivo e propositivo. Ci sono i presupposti, dunque, per assistere ad una gara prolifica, in cui lo Stoccarda, nonostante l’assenza del suo cannoniere, riuscirà in ogni caso a portare a casa almeno un punto.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Stoccarda

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-1-4-2): Nicolas; Scally, Elvedi, Chiarodia; Weigl; Honorat, Reitz, Koné, Netz; Pléa, Hack.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Stenzel, Anton, Zagadou, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Leweling, Millot, Führich; Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2