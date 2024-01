SudTirol-FeralpiSalò, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

SudTirol-FeralpiSalò è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Ormai è inutile anche parlare di quello che lo scorso anno è riuscito a fare il SudTirol. Meglio concentrarsi sulla stagione in corso che ha anche portato all’esonero di Bisoli. Non che le cose siano cambiate dentro la squadra di Bolzano, che non naviga in acque calme.

Quello contro la FeralpiSalò di Zaffaroni è un vero e proprio scontro salvezza. Una gara da vincere a tutti i costi per i padroni di casa che sono a pari punti contro il Lecco e quindi potrebbero essere risucchiati, anche per via delle altre, dentro i playout. Una situazione di classifica che non lascia per niente sereni. Anche se la Feralpi, ultima, è una squadra che non deve creare chissà quali grattacapi. Almeno, sulla carta, questa partita sembra essere abbastanza indirizzata.

Anche perché il cammino dei lombardi in trasferta non è stato granché: sì, nell’ultimo appuntamento fuori casa del 2023 è arrivata una vittoria contro la Sampdoria, ma in generale la formazione neo promossa ha poco brillato. Servirebbe quindi un cambio di marcia immediato, uno di quelli che fanno iniziare alla grande il 2024. Arriverà? Noi pensiamo di no.

Come vedere SudTirol-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

SudTirol-FeralpiSalò è in programma sabato 13 gennaio alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di SudTirol-FeralpiSalò

Non abbiamo dubbi: SudTirol ampiamente favorito in un match che alla fine dei 90minuti dovrebbe vedere segnare solamente la formazione padrona di casa. Gara quindi da meno di tre reti complessive, con i tre punti indirizzati.

Le probabili formazioni

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Kofler, Giorgini, Masiello, Cagnano; Lunetta, Tait, Broh, Casiraghi; Pecorino, Odogwu.

BRESCIA (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Balestrero, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0