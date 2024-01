Modena-Brescia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Modena-Brescia è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Non vince da quattro partite il Modena di Bianco. Ci è andato vicinissimo contro lo Spezia, ma al 92′ i liguri hanno rimesso le cose a posto. Insomma, un finale di anno amaro per i canarini, che contro il Brescia cercano una vittoria sicuramente difficile.

Anche perché i lombardi, che sì hanno perso contro il Parma che però fino al momento stanno facendo un altro campionato, sono una squadra forte, cresciuta nel corso della stagione, e che adesso ha pure messo nel mirino i playoff. Dentro gli spareggi per il momento c’è il Modena che, però, ha tre punti di vantaggio proprio sulla squadra che sarà affrontata sabato pomeriggio. Insomma, è una gara che mette in palio dei punti pesantissimi che da qui alla fine dell’anno possono anche fare la differenza. E chi vince? Noi abbiamo la sensazione netta che questo match alla fine dei novanta minuti non regalerà l’intera posta in palio a nessuno dei club. Che hanno bisogno anche di un poco di certezze in questo avvio di anno, e le certezze, sappiamo benissimo, le danno solamente i risultati positivi.

Come vedere Modena-Brescia in diretta tv e in streaming

Modena-Brescia è in programma sabato 13 gennaio alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Modena-Brescia

Ovvio che sia Modena che Brescia cercheranno di vincere. Ma è altrettanto ovvio visto che la classifica ci dice che hanno un valore simile, che alla fine ci si potrebbe accontentare. Occhio anche a quello che potrebbero essere lo zero a zero finale in questa partita. Noi la vediamo proprio in questo modo.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ponsi, Riccio, Zaro, Cotali; Magnino, Gerli, Oukhadda; Tremodala; Manconi, Strizzolo.

BRESCIA (3-4-3): Andrenacci; Papetti, Adorni, Cistana; Dickmann, Van de Looi, Paghera, Huard; Bianchi, Moncini, Olzer.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0