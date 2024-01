Gratta e Vinci, se abiti in questa regione hai più possibilità di festeggiare un colpo importante. Ecco cosa ci dice la classifica del 2023

In Italia nel 2023 ci sono stati 65 nuovi milionari grazie ai Gratta e Vinci. Gente che ha comprato un tagliando e che è riuscita a centrare il colpo vincente. Un sogno ovviamente. Su 20 regioni, 17 hanno regalato almeno un colpo del genere. Mentre sono 3 quelle che non hanno stappato una bottiglia per questo motivo: Valle d’Aosta, Liguria e Friuli Venezia Giulia.

Detto delle ultime in classifica, ovviamente adesso il tema è capire quali sono le regioni che hanno avuto il maggior numero di successi. Ovviamente ce n’è una che ha vinto, facendo quasi bottino pieno. E andiamo a vedere insieme di quale regione parliamo. Dalla foto in anteprima potete capire, più o meno, che il cerchio è ristretto a tre sole zone dell’Italia.

Gratta e Vinci, ecco la classifica delle regioni più vincenti

Partiamo dal terzo posto. A dire il vero sono due regioni che hanno fatto registrare nel corso dell’anno la bellezza di 7 vincite milionarie a testa. Lazio ed Emilia Romagna, in questo caso, si dividono il gradino più basso del podio. Un ottimo risultato, ovviamente.

A ruota segue il Piemonte, con la bellezza di 8 vincite milionarie e con la doppia chicca. Sì, in questa regione, così come vi abbiamo raccontato nel corso dello scorso anno, sono stati vinti per due volte i 6milioni di euro di premio massimo derivanti dal Vinci in Grande, il tagliando da 25euro di valore commerciale che ha riscritto la storia di questo gioco. E sul gradino più alto del podio, lo avrete capito anche voi, c’è la Lombardia. La Regione che ha portato a casa anche il primo premio della Lotteria Italia, si conferma come quella più fortunata. Sono stati centrati 13 premi milionari: staccate e anche di molto tutte le altre.