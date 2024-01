Pisa-Reggiana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Pisa-Reggiana è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il 2023 di Pisa e Reggiana si è chiuso bene. Quattro punti per la squadra di Aquilani, sei per quella di Nesta. Insomma, le due squadre hanno passato un Natale sereno anche se la classifica non lascia del tutto tranquilli. Però le feste sono andate bene, e i due allenatori hanno potuto lavorare con una certa serenità.

Si riparte con due formazioni che sono divise in classifica da un solo punto e che hanno la zona rossa vicina ma che hanno anche un paio di squadre in mezzo che fanno come da parafulmine. Ovvio che serve vincere ad entrambe, e il fattore campo in questo match si potrebbe anche rivelare decisivo. La formazione di Aquilani infatti in Toscana viene da quattro risultati utili di fila (tre sono stati i pareggi) a dimostrazione del fatto che quando si gioca davanti al proprio pubblico allora le cose possono andare discretamente. Un paio di colpi esterni li ha fatti anche la Reggiana, l’ultimo quello contro il SudTirol, però non è che Nesta possa essere così soddisfatto del cammino. Tant’è che anche in questo match il Pisa parte favorito. Sognando anche il sorpasso in classifica. Sì, al momento avanti come detto di un punto ci sono gli emiliani.

Come vedere Pisa-Reggiana in diretta tv e in streaming

Pisa-Reggiana è in programma sabato 13 gennaio alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Pisa-Reggiana

La gara in terra toscana dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra. Ma è il Pisa la formazione che alla fine dei 90minuti dovrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Match quindi da tre reti complessive, con i nerazzurri che metteranno la freccia e centreranno il sorpasso perfetto.

Le probabili formazioni

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Marin, Piccinini; Tramoni, Valoti, D’Alessandro; Moreo.

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli; Fiammozzi, Kabashi, Bianco, Pajac; Girma, Antiste; Gondo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1