Maiorca-Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Maiorca-Celta Vigo è una gara valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Punti pesanti per la lotta salvezza, punti che possono decisamente fare la differenza. Ne ha 18 il Maiorca, due in più del Celta Vigo che al momento, per una sola lunghezza, sarebbe anche fuori dalla zona rossa. Ma è evidente che il cammino è ancora lungo e tutto può succedere. Quindi questa sfida vale doppio.

Il 2024 è iniziato meglio per la formazione ospite allenata da Rafa Benitez. Due vittorie: una in casa contro il Betis in campionato, importantissima quanto pesante; una più semplice in Coppa del Re. Ma vincere aiuta a vincere e l’entusiasmo che è venuto fuori non si può per niente nascondere. Meno bene invece il Maiorca, che ha superato sì il turno nella manifestazione spagnola, ma che ha perso al debutto nel nuovo anno solare contro il Real Madrid. Una sconfitta al Bernabeu è ovvio che ci può stare, e nessuno ha fatto drammi. Ma adesso serve cercare di cambiare qualcosa e fare punti, contro una squadra che però sta bene. E che potrebbe anche tentare il colpo grosso.

Come vedere Maiorca-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Maiorca-Celta Vigo, valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15 Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Difficile pensare che il Celta Vigo possa fare il colpo esterno, anche perché il Maiorca in casa in questa stagione ha perso solamente una volta, alla seconda giornata, contro il Villarreal. Da quel momento in poi solo vittorie o pareggi. E anche stavolta dovrebbe venire fuori un risultato positivo. Il finale più probabile: un pareggio.

Le probabili formazioni di Maiorca-Celta Vigo

MAIORCA (5-4-1): Rajkovic; Maffeo, Gonzalez, Raillo, Nastasic, Van Der Heyden; Sanchez, Morlanes, Samu Costa, Rodriguez; Larin.

CELTA VIGO (4-4-2): Guaita; Mingueza, Nunez, Dominguez, Sanchez; Perez, Tapia, Beltran, Cervi; Aspas, Larsen.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1