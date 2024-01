I pronostici di venerdì 12 gennaio: Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1

I pronostici di venerdì 12 gennaio: tornano in campo Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1, c’è pure Catanzaro-Lecco in Serie B.

La Bundesliga riapre i battenti dopo la sosta invernale con i campioni in carica del Bayern Monaco che proveranno ad accorciare le distanze dalla capolista Bayer Leverkusen: in casa contro l’Hoffenheim la vittoria è alla portata in una sfida che promette almeno tre gol complessivi.

Dopo 20 giorni di stop per via della pausa natalizia riparte anche il massimo campionato francese, la Ligue 1, con l’anticipo tra il Marsiglia di Gennaro Gattuso e lo Strasburgo di Patrick Vieira. Con l’allenatore calabrese al timone il Marsiglia ha ritrovato un’identità e recuperato anche qualche posizione in classifica, portandosi a soli 4 punti dal quarto posto: partono favoriti in un match in cui dovrebbero andare a segno entrambe, come è avvenuto nella gara d’andata giocata a novembre e terminata 1-1.

Pronostici altre partite

Tra le squadre che, nella Liga, stanno lottando per non finire in zona retrocessione c’è pure il Siviglia campione in carica dell’Europa League, in caduta libera ormai da inizio stagione. Sanchez Flores, oltre agli infortunati Gudelj e Lukebakio, dovrà fare a meno anche del suo attaccante titolare En-Nesyri, convocato dal Marocco per la Coppa d’Africa: un pareggio non sorprenderebbe più di tanto.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Catanzaro vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Catanzaro-Lecco, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Hoffenheim, Bundesliga, ore 20:30)

• Marsiglia (in Marsiglia-Strasburgo, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Dordrecht-Helmond, Eerste Divisie, ore 20:00

• Bayern Monaco-Hoffenheim, Bundesliga, ore 20:30

• Hull City-Norwich, Championship, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Waalwijk-Heracles Almelo, Eredivisie, ore 20:00

• Burnley-Luton, Premier League, ore 21:00

• Marsiglia-Strasburgo, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Siviglia-Alaves, Liga, ore 21:00)