Bayern Monaco-Hoffenheim, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Hoffenheim è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

È tempo di rientrare dalle vacanze anche per le squadre della Bundesliga, l’unico dei primi 5 campionati europei a fermarsi durante le feste natalizie insieme alla Ligue 1.

Ad aprire la diciassettesima giornata, l’ultima del girone d’andata, toccherà ai pluricampioni in carica del Bayern Monaco, che contro l’Hoffenheim indosseranno il lutto al braccio per via della recente scomparsa di Franz Beckenbauer, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi e che oltre alla Germania ha permesso anche al club bavarese di vincere trofei su trofei negli anni ’70 del secolo scorso. La squadra di Thomas Tuchel si era congedata dal campionato con la vittoria di misura ottenuta ai danni del Wolfsburg (1-2), indirizzata già nel primo tempo dalle reti di Musiala e del solito Harry Kane, intenzionato ormai a frantumare ogni tipo di record durante la sua prima stagione con la maglia del Bayern. Tre punti che avevano consentito a Neuer e compagni di tenere il passo della capolista Bayer Leverkusen, che in classifica è avanti di quattro lunghezze ma giocando una partita in più.

Parte l’assalto al Leverkusen

Il Bayern Monaco vanta il miglior attacco del torneo con 49 gol realizzati in 15 giornate ma ha commesso qualche passo falso di troppo, uno su tutti l’incredibile sconfitta per 5-1 contro l’Eintracht Francoforte dello scorso 9 dicembre.

Riparte invece dal settimo posto in classifica il club di Sinsheim, subito a ridosso della zona Europa e con soli tre punti in meno del più quotato Borussia Dortrmund. I progressi, rispetto allo scorso anno, sono sotto gli occhi di tutti – l’Hoffenheim era finito a lottare per non retrocedere – ma il calo della squadra di Pellegrino Matarazzo è stato evidente in quest’ultimo periodo, con Kramaric e compagni che da novembre in poi hanno avuto la meglio esclusivamente sul Bochum. Il tecnico italoamericano, oltre a Samassekou, partito per la Coppa d’Africa, dovrà rinunciare a Geiger, Berisha e John. Dall’altro lato, Tuchel non potrà contare sull’apporto dell’ex napoletano Kim, convocato dalla Corea del Sud per la Coppa d’Asia. Assente anche il marocchino Mazraoui, impegnato con il suo Marocco.

Come vedere Bayern Monaco-Hoffenheim in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Hoffenheim è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Le prime partite dopo una lunga sosta rappresentano sempre un’incognita ma considerando il rendimento delle due squadre nell’ultimo periodo ci sono pochi dubbi sul risultato finale: il Bayern Monaco, ancora imbattuto all’Allianz Arena, dovrebbe avere la meglio sull’Hoffenheim – battuto cinque volte negli ultimi sette confronti – in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Hoffenheim

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.

HOFFENHEIM (3-1-4-2): Baumann; Kabak, Brooks, Vogt; Grillitsch; Kadeřábek, Prömel, Stach, Skov; Weghorst, Kramarić.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1