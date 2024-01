Genoa-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Torino è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Genoa e Torino non condividono gli stessi obiettivi – i rossoblù ambiscono ad una salvezza tranquilla, i granata invece coltivano il sogno Europa – ma in classifica, dopo il girone d’andata, non sono poi così distanti. Gli uomini di Alberto Gilardino, dodicesimi, hanno sei punti in meno di quelli di Ivan Juric, momentaneamente decimi.

Può essere soddisfatto del percorso svolto finora l’ex attaccante di Milan e Fiorentina, che in poco più di un anno è riuscito prima a riportare il Genoa in massima serie e poi a mettere le basi per un progetto interessante, che nel giro di qualche anno potrebbe portare il Grifone a lottare per traguardi più ambiziosi della salvezza. Pur essendo una neopromossa, quella rossoblù è una squadra che si sta comportando come se non avesse mai trascorso un anno di purgatorio in cadetteria, creando problemi un po’ a chiunque. Il grosso dei punti sono stati conquistati a Marassi, stadio sempre molto difficile da violare: al “Ferraris” il Genoa ha incassato solamente due sconfitte (Fiorentina e Milan) ed ha fermato le due squadre che si stanno contendendo lo scudetto, Juventus e Inter. Nell’ultimo turno fa Gudmundsson e compagni sono stati capaci pure di strappare un punto al sorprendente Bologna (1-1), salvato da un gol di De Silvestri in pieno recupero. Ora sono 4 i risultati utili consecutivi – tre pareggi e una vittoria – con l’ultima sconfitta che risale a un mese fa.

Una settimana fa ha gioito anche il Torino, che dopo la sfortunata prestazione di Firenze ha travolto 3-0 i campioni d’Italia del Napoli, sfruttando anche la superiorità numerica per quasi un intero tempo di gioco per via dell’espulsione di Mazzocchi. Una bella soddisfazione per i granata, che adesso sono a soli tre punti dal sesto posto.

Genoa-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

In settimana il Genoa ha perso uno dei suoi pilastri difensivi, il rumeno Dragusin, che non ha saputo resistere alle sirene del Tottenham, volando in Premier League per 25 milioni di euro più bonus. In attesa di capire chi sarà il sostituto, Gilardino schiererà Bani in mezzo alla difesa, circondato da De Winter e Vasquez. Davanti ci si affida sempre a Gudmundsson, già a quota 8 gol in campionato. La presenza di Retegui, non al meglio, è in dubbio.

Juric potrebbe invece confermare quasi in toto la formazione che ha strapazzato il Napoli. A centrocampo l’unico dilemma del tecnico croato, che dovrà scegliere uno tra Tameze e Ricci. In attacco Vlasic a supporto della coppia Sanabria-Zapata.

Come vedere Genoa-Torino in diretta tv e in streaming

Genoa-Torino, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

In questa sfida non si registra un successo esterno dal 2020, quando il Torino la spuntò 2-1 a Marassi. Negli ultimi due precedenti, risalenti alla stagione 2021-22, si sono visti a malapena due gol ed una delle due squadre è rimasta a secco di reti. Il roboante successo sul Napoli è di sicuro un’enorme iniezione di fiducia per i granata, che però in trasferta zoppicano. E finora hanno collezionato soltanto 8 punti. Non è da escludere, dunque, che il Genoa riesca ad evitare la sconfitta per l’ennesima volta davanti al proprio pubblico in una gara in cui il numero complessivo dei gol potrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Genoa-Torino

GENOA (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson; Retegui.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1