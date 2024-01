Como-Spezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Como-Spezia è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

In attesa del nulla osta per Roberts, che ha preso il posto di Fabregas – che deve fare il corso di Coverciano – anche per la gara contro lo Spezia, sulla panchina del Como, si siederà Cassetti. Poco cambia, ovviamente, per la squadra lombarda, terza in classifica e che sogna la Serie A diretta aspettando anche qualche inserimento di mercato. Si è parlato pure di Belotti, ma per il momento il romanista non ha accettato.

Da un lato c’è una squadra rivelazione, ovviamente quella che gioca in casa. Dall’altro una che ha deluso forse più delle altre: lo Spezia, che era partito con Alvini in panchina, sognava un campionato diverso e invece si ritrova in questo momento, con D’Angelo, a lottare per non retrocedere. E durante la settimana di lavoro i tifosi hanno contestato ancora la squadra. Il clima quindi è tutt’altro che sereno dentro i liguri che non possono perdere. Ma in questo modo è anche difficile riuscire a fare bene.

Quindi? Quindi parte favorito il Como, senza discussioni. I lombardi hanno dimostrato di avere qualità importanti e in attacco hanno pur sempre un elemento come Cutrone in grado di decidere da solo le partite.

Come vedere Como-Spezia in diretta tv e in streaming

Como-Spezia è in programma sabato 13 gennaio alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Como-Spezia

Poco spettacolo, perché lo Spezia cercherà almeno di portare a casa un punto per iniziare l’anno diciamo bene. Ma alla fine il Como dovrebbe comunque riuscire a prendersi vittoria e tre punti. Affermazione pesantissima per i padroni di casa, che rimarrebbero in questo modo nelle zone che davvero contano della classifica alimentando, senz’altro, i sogni di gloria di promozione diretta.

Le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Sala; Abildgaard, Bellemo; Da Cunha, Verdi, Chajia; Cutrone.

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Gelashavili, Hristov, Nikolaou; Amian, Esposito, Bandinelli, Elia; Antonucci, Verde; S. Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0