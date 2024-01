Cittadella-Palermo, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cittadella-Palermo è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La Serie A è a soli due punti. Sicuramente il Cittadella di Gorini è la squadra rivelazione di questo inizio di stagione, una formazione che sta andando alla grande e che non solo vince partite con estrema facilità, ma che riesce, soprattutto, anche nei momenti negativi, a non perdere. E questo fa decisamente la differenza.

Il 2024 dei veneti riparte contro il Palermo, una formazione, quella di Corini, che ha un solo punto in meno in classifica e che sta cercando di fare mercato per prendersi direttamente la Serie A. Oltre il Parma, che ormai sembra essersi incamminato verso la promozione diretta, le altre (ci sono anche Como e Cremonese) sono tutte in corsa. E quindi sì, questo è davvero un match importante che potrebbe anche dare delle indicazioni decisive per chi può realmente sognare il salto di categoria senza passare dai playoff.

Di sicuro c’è una cosa: i rosanero sono stati costruiti in estate con questo obiettivo e adesso che le trattative sono riaperte stanno cercando innesti – vedi Ranocchia dall’Empoli, che sembra davvero vicino – per rinforzare ulteriormente la rosa. Non crediamo che passi tutto da questo match, ma pensiamo che una vittoria esterna (assai difficile, comunque) possa accelerare le cose. E quindi? Quindi andiamo a vedere sotto quello che, secondo noi, è il risultato che potrebbe venire fuori.

Come vedere Cittadella-Palermo in diretta tv e in streaming

Cittadella-Palermo è in programma sabato 13 gennaio alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-Palermo

Intanto siamo certi di una cosa: entrambe le formazioni nel corso dei novanta minuti troveranno la via della rete. E poi? E poi pensiamo sia difficile, in questo momento, che il Cittadella possa battere i rosanero, quindi al massimo potrebbe venire fuori un colpo esterno. Ma, alla fine dei conti, è il pareggio il risultato più probabile.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Magrassi.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1