Athletic Bilbao-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Real Sociedad è una gara valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

La vittoria esterna sul campo del Siviglia, nel primo impegno della Liga nel 2024, ha permesso all’Athletic Bilbao di riprendere al quarto posto l’Atletico Madrid e di sognare in grande per la seconda parte di stagione. I Baschi stanno disputando una stagione strepitosa e adesso vogliono continuare su questa scia. Contro la Real Sociedad l’obiettivo è doppio.

Non solo la possibilità di rimanere quarti da soli, perché gli uomini di Simeone sono comunque impegnati in Supercoppa e quindi salteranno questo turno, ma anche allungare contro una diretta concorrente per la qualificazione alla prossima Champions League. Quindi l’Athletic darà tutto, e anche qualcosa in più, per riuscire a prendersi questi tre punti che si potrebbero pure rivelare decisivi. Dall’altro lato in mente ha tutt’altra idea la formazione di Alguacil: che però, con il pareggio in campionato arrivato in casa contro l’Alaves, si è un poco distanziata dalle altre. Ora, tutto è possibile, ovviamente, il campionato ha appena superato il giro di boa, ma servirebbe una vittoria su un campo difficilissimo. Sì, nemmeno il pareggio potrebbe bastare per rimanere in corsa.

Come vedere Athletic Bilbao-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Real Sociedad, valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Se da un lato, gli ospiti, hanno assoluto bisogno di una vittoria, dall’altro l’Athletic è sereno e si potrebbe anche accontentare. Leggete bene, però: potrebbe. E noi abbiamo la sensazione che non si accontenterà proprio la squadra di Valverde che cercherà in tutti i modi la vittoria e che alla fine potrebbe anche riuscire a prendersela. Sfida da almeno una rete per squadra. Con affermazione dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Real Sociedad

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz, Vesga; Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Marrero; Traore, Zubeldia, Le Normard, Tierney; Kubo, Zubimendi, Merino, Mendez; Andre Silva, Oyazarbal.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1