Andare al bar Rende: altra vincita da capogiro al Million Day

Andare al bar a Rende: altra vincita milionaria nella cittadina che nel finire dello scorso anno aveva piazzato diversi colpi. Il 2024 parte col botto

il 2024 si apre con una vincita clamorosa. Questa volta in Calabria che con i Gratta e Vinci, così come vi abbiamo riportato in questi giorni, non è stata molto fortunata. Invece con il Million Day, un gioco che adesso vi spieghiamo se già non lo sapete, ha cominciato con il botto.

Allora, partiamo dal gioco appunto: il Million Day vi permette, centrando cinque numeri dall’1 al 55 compreso, di vincere appunto fino a un milione di euro. Si va da una giocata di un solo euro e potreste farne diverse anche nella stessa schedina. Lottomatica in questo caso vi permette anche di giocare in abbonamento. Semplice, molto. Ed è per questo che attira molti uomini e molte donne. E nell’estrazione delle 13 è uscito il colpo grosso.

A Rende vincita da un milione di euro

Protagonista la Calabria, come detto. La vincita milionaria – così come raccontato da cosenzachannel – è stata centrata all’Antica tabaccheria di Francesco Tucci in via Cilea a Rende, comune importante proprio attaccato a Cosenza. “Dopo circa un’ora, i titolari della ricevitoria – si legge sul portale citato prima – hanno ricevuto la telefonata della Lottomatica che li informava dell’avvenuta vincita. Federica e Francesco non hanno la minima idea su chi possa essere il fortunato o la fortuna: la tabaccheria apre alle quattro del mattino fino a mezzanotte e quindi sono tantissimi i clienti che passano da lì”. La stessa ricevitoria, lo scorso anno, era stata protagonista di 8 vincite clamorose nello spazio di pochissimi giorni che avevano regalano importanti vincite ai clienti. Qualcosa che non era mai successo prima.

Insomma, una vincita clamoroso che apre il nuovo anno della Calabria davvero con il botto. Un sogno per il fortunato vincitore, anche se come detto i gestori del locale non hanno idea di chi sia riuscito a vincere questa somma. Una somma di quelle che cambiano la vita, e che ti permettono anche di fare un investimento importante per cercare di vivere di rendita. Magari un immobile in una città universitaria come è quella calabrese, che ospita uno dei migliori atenei della nostra nazione.