Ha fatto Bingo con la Lotteria: ventimila euro in tasca così

Ha fatto Bingo con la Lotteria: la storia pugliese ci insegna una cosa. Se è serata allora può davvero succedere di tutto

Pensa di essere al Bingo, di centrare un colpo, e mentre ti paghi la vincita decidi di acquistare un biglietto della Lotteria. E poi che succede? Sì, lo avete capito anche voi che succede qualcosa di inspiegabile. Quanto spiegato da Agimeg.it, che svela quello che è successo a Putignano in provincia di Bari, ci insegna una cosa: quando è serata, quando la Dea Bendata decide che è arrivato il tuo turno, allora può davvero capitare di tutto nella tua vita.

I fatti: prima di Natale un avventore della Sala Bingo Farinella, nel momento in cui era alla cassa per riscuotere la vincita della sua serata, ha deciso di comprare con gli spicci un biglietto della Lotteria Italia dell’estrazione dello scorso 6 gennaio. Scelta più azzeccata non poteva esserci visto che alla fine quel tagliando si è rivelato uno dei 190 biglietti di terza categoria vincenti.

Prima il Bingo, poi la Lotteria: storia incredibile

Un biglietto dal valore di 20mila euro, mica bruscolini. Mica pochi soldi. Un segnale come detto che quando qualcosa deve succedere succede e basta, senza nemmeno starci a pensare più di tanto. La notte perfetta, la notte magica, con il doppio colpo nello spazio di pochissimo tempo, uno dietro l’altro. Per un 2024 che, evidentemente, è iniziato davvero con i fiocchi.

Anche per la Sala Bingo è stata una serata magica, ovviamente. Non tanto per aver coperto tutti i 15 numeri della cartella, lì la cosa è normale e succede ogni volta, ma per aver venduto un tagliando che poi si è rivelato uno importante. Uno di quelli che restano nella storia. Dell’insegnamento che ci lascia questa storia ve ne abbiamo già parlato, crediamo che non ci sia più nulla da raccontare e non ci resta nient’altro che fare gli auguri al fortunato. Si ricordi della Sala Bingo, ovvio. Un poco, per quello che è, gli ha sistemato la vita.