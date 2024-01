Formazioni ufficiali Middlesbrough-Chelsea: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Middlesbrough-Chelsea, i Blues di Pochettino in campo nella semifinale d’andata della League Cup: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori.

Il Chelsea è una delle grandi deluse della prima parte di stagione della Premier League e di conseguenza le coppe nazionali potrebbero diventare una sorta di ancora di salvezza per un club che rischia di restare fuori da tutto per il secondo anno consecutivo.

Tra le poche note positive, per la squadra di Mauricio Pochettino – solo decima in classifica e lontanissima dal quarto posto – c’è la cavalcata in League Cup, la Coppa di Lega, competizione in cui i Blues sono arrivati in semifinale. Nell’unico turno che si gioca tra andata a ritorno se la vedranno con un club che milita in Championship – la Serie B inglese – il Middlesbrough, una nobile decaduta allenata dall’ex centrocampista del Manchester United Michael Carrick. Il Boro, che al momento è fuori dalla lotta per i playoff, è il classico avversario che non ha niente da perdere. Motivo per cui i londinesi non possono permettersi di prendere l’impegno sottogamba. Per il Chelsea sarà fondamentale evitare la sconfitta al Riverside Stadium, in modo tale da non essere costretto a rimontare nel match di Stamford Bridge.

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Glover; van den Berg, Fry, Engel, Bangura; Barlaser, Hackney; I. Jones, Howson, Crooks; Latte Lath.

CHELSEA (4-3-3): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Gallagher, Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Madueke, Sterling.

Formazioni ufficiali Middlesbrough-Chelsea, il pronostico sui marcatori

Nell’ultimo periodo, a togliere le castagne dal fuoco a Mauricio Pochettino, sono stati i gol di Cole Palmer, il 21enne attaccante cresciuto nelle giovanili del Manchester City che si sta rivelando uno dei migliori acquisti estivi del Chelsea. Il giovane prospetto è in gran forma e non sarebbe una sorpresa se finisse nuovamente nel tabellino dei marcatori.

Formazioni ufficiali Middlesbrough-Chelsea, probabili ammoniti e tiratori

Il Middlesbrough, pur restando rintanato per la maggior parte del tempo nella propria area di rigore, dovrebbe comunque riuscire a creare qualche grattacapo alla retroguardia dei Blues e tra i giocatori potenzialmente più pericolosi facciamo il nome di Matt Crooks, già 5 reti all’attivo, di cui due segnati in League Cup. Nel Chelsea tirerà con ogni probabilità almeno due volte verso la porta Enzo Fernandez, ma occhio anche a Madueke. Il mediano del Boro Howson in stagione ha fatto incetta di gialli e rischia di essere uno dei più fallosi. Tra i “cattivi” anche il terzino destro van den Berg, che avrà a che fare con un cliente ostico come Sterling. Sponda Blues attenzione a Gallagher in ottica ammonizioni.