Middlesbrough-Chelsea, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Middlesbrough-Chelsea è un match valido per le semifinali d’andata di League Cup e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni e pronostici.

In Inghilterra sono le coppe nazionali in questo momento a farla da padrona e dopo un fine settimana in cui a prendersi la scena è stato la FA Cup con il suo terzo turno ora tocca alla League Cup, la Coppa di Lega, che è già arrivata alle semifinali.

Come accade per la nostra Coppa Italia, la semifinale è l’unico turno di questa competizione che si gioca tra andata e ritorno, mentre a decidere la finalissima sarà la gara secca di Wembley. Si parte dal match del Riverside Stadium, che mette di fronte il padroni di casa del Middlesbrough, formazione che milita nel campionato cadetto, e il Chelsea di Mauricio Pochettino. Per il Boro, club che da diversi anni sta provando a tornare in massima serie, è un motivo d’orgoglio essere arrivato ad un passo dalla finale ed affronterà questi due match senza grandi pressioni. Discorso diverso per i Blues, per i quali la League Cup (insieme all’FA Cup) rischia di diventare l’unico obiettivo concreto in una stagione che finora di soddisfazioni ne ha regalate ben poche, con i londinesi soltanto decimi in Premier League e lontanissimi dal quarto posto.

L’importanza delle coppe per il Chelsea

La squadra di Pochettino nell’ultimo fine settimana è stata impegnata in FA Cup, dove ha fatto un sol boccone del Preston, travolto 4-0 a Stamford Bridge.

Terza vittoria di fila per Thiago Silva e compagni dopo quelle ottenute in campionato contro Crystal Palace e Luton, battuti rispettivamente 2-1 e 3-2. Il Chelsea ha dovuto superare quattro turni per approdare in semifinale, eliminando Wimbledon, Brighton, Blackburn e Newcastle, quest’ultimo fatto fuori dopo i calci di rigore. Soltanto avversari alla portata invece per il Middlesbrough, arrivato fin qui grazie ai successi contro Bolton, Bradford, Exeter e Port Vale. Il Boro sabato scorso ha salutato subito la FA Cup dopo la sconfitta per 1-0 con l’Aston Villa, che ha sbloccato il match a tre minuti dalla fine con Cash. In Championship i biancorossi non stanno attraversando un periodo positivo: sono dodicesimi ed hanno perso quattro delle ultime cinque partite casalinghe.

Come vedere Middlesbrough-Chelsea in diretta tv e streaming

Middlesbrough-Chelsea, semifinale d’andata della League Cup, è in programma martedì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

La prestazione del Middlesbrough è stata commovente nella sfida di sabato scorso con gli uomini di Unai Emery, riuscendo a tenere a bada una squadra forte come Aston Villa per quasi un intero match, ma potrebbero pagare quello sforzo nella semifinale d’andata con il Chelsea. Blues sempre falcidiati dalle assenze ma dovrebbero uscire con un risultato positivo dal Riverside Stadium, contro un avversario che hanno battuto nove volte negli ultimi nove precedenti. Il numero delle reti complessive sarà inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Middlesbrough-Chelsea

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Glover; van den Berg, Clarke, Fry, Bangura; Howson, Barlaser; Jones, Crooks, Latte Lath; Coburn.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Gallagher, Enzo Fernandez; Madueke, Palmer, Sterling; Broja.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1