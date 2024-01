Fenerbahçe-Konyaspor, Super Lig: tv, streaming, formazioni, pronostici

Fenerbahçe-Konyaspor è un match valido per la sedicesima giornata di Super Lig e si gioca mercoledì alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Super Liga turca recupera il turno che lo scorso 17 dicembre era stato rinviato a causa della vergognosa aggressione nei confronti dell’arbitro della sfida tra Ankaragucu e Rizespor da parte del presidente del club capitolino. Gli occhi sono puntati ovviamente sulle grandi rivali Fenerbahçe e Galatasaray, che dopo 18 giornate condividono la vetta della classifica: 47 i punti conquistati dai due club di Istanbul, che dietro hanno fatto il vuoto.

La squadra di Ismail Kartal è immediatamente ripartita dopo il pareggio a reti bianche nello scontro diretto della vigilia di Natale con gli acerrimi rivali giallorossi. Domenica scorsa Dzeko e compagni hanno fatto un sol boccone dell’Istanbulspor, travolto 5-1 a domicilio: un match senza storia, terminato di fatto già nel primo tempo. Nel tabellino dei marcatori, oltre all’ex attaccante dell’Inter, anche un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, vale a dire l’ex romanista Under, addirittura autore di ben quattro reti. Il Fenerbahçe ha confermato ancora una volta la sua vocazione offensiva: sono 49 i gol realizzati finora dai gialloblù, 14 in più del Galatasaray, che però può contare sulla miglior difesa, perforata solamente in nove occasioni.

Il Fenerbahçe è una macchina da gol

Riparte, in questo turno infrasettimanale, il duello a distanza con gli uomini di Okan Buruk, impegnati ventiquattr’ore dopo in casa del Sivasspor.

Ospite del Fenerbahçe sarà invece una squadra attualmente in lotta per non retrocedere, il Konyaspor, che al momento ha gli stessi punti del Samsunspor quartultimo. Nel giro di pochi giorni Guilherme e compagni affrontano l’altra pretendente al titolo dopo il netto 3-0 rimediato domenica contro il Galatasaray. Le speranze di andare a punti sono ovviamente molto poche se consideriamo che negli ultimi quattro mesi in campionato il Konyaspor ha battuto solo Kasimpasa e Kayserispor. Nel Fenerbahçe mancheranno Becao e Zajc (ex Udinese ed Empoli) mentre negli ospiti è assente lo squalificato Calvo.

Come vedere Fenerbahçe-Konyaspor in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata di Super Lig tra Fenerbahçe e Konyaspor, in programma mercoledì alle 18:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

Il Kayserispor non è più quello di qualche stagione fa, quando arrivò a sfiorare l’Europa. Le possibilità di strappare almeno un punto in casa di una delle due squadre più in forma del campionato sono irrisorie: il Fenerbahçe dovrebbe avere la meglio almeno con un paio di gol di scarto.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Konyaspor

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Muldur, Aziz, Oosterwolde, Kadioglu; Fred, Yuksek; Tadic, Szymanski, Under; Dzeko.

KONYASPOR (4-2-3-1): Bernardoni; Oguz, Demirbag, Yazgili, Guilherme; Dikmen, Ulgun; Prip, Cicaldau, Moreno; Oliveira.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1