Formazioni ufficiali Wigan-Manchester United: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Wigan-Manchester United, i Red Devils chiudono il programma del terzo turno di FA Cup: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori.

Tocca al Manchester United scendere in campo per ultimo nel terzo turno di FA Cup. Per i Red Devils la Coppa d’Inghilterra diventa improvvisamente un’opportunità per evitare di concludere la stagione senza nessun titolo dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League ed il percorso deludente in campionato.

Gli uomini di Erik ten Hag al momento sono fuori da tutto: dopo venti giornate di Premier League occupano l’ottavo posto e la zona Champions è distante ben nove lunghezze. Se Bruno Fernandes e compagni non dovessero cambiare marcia dalle prossime partite recuperare terreno sarà impossibile. Ecco perché in FA Cup il tecnico olandese, sempre sulla graticola, non può assolutamente sbagliare. I Red Devils saranno di scena sul campo del Wigan, club che dopo aver militato a lungo in massima serie oggi è in League One, che sarebbe l’equivalente della nostra Serie C. I Latics da inizio stagione devono fare i conti con una penalizzazione di 8 punti per motivi finanziari ed attualmente annaspano nei bassifondi della classifica, poco sopra la zona retrocessione.

WIGAN (4-2-3-1): Tickle; Clare, Hughes, Morrison, Sessegnon; Shaw, Adeeko; Jones, Aasgard, Godo; Humpryes.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana, Wan-Bissaka, Evans, Varane, Dalot, Mainoo, McTominay, Fernandes, Garnacho, Hojlund, Rashford.

Formazioni ufficiali Wigan-Manchester United, il pronostico sui marcatori

Tra i problemi che affliggono ten Hag c’è anche quello relativo all’eccessiva permeabilità della difesa dello United. Il Wigan potrebbe rendersi più volte pericoloso e non è da escludere che riesca a segnare almeno una rete contro i Red Devils. Che dovranno fare attenzione Callum Lang, giocatore che l’allenatore dei Latics Shaun Maloney sta schierando spesso come falso nueve, ma partirà dalla panchina. Almeno un tiro in porta potrebbe effettuarlo Martial Godo. Uno dei più vivaci tra gli uomini di ten Hag potrebbe essere l’argentino Alejandro Garnacho, le cui iniziative da destra daranno parecchio fastidio alla retroguardia dei padroni di casa. Da non escludere come marcatore della partita.

Formazioni ufficiali Wigan-Manchester United, probabili ammoniti e tiratori

Bruno Fernandes è una delle poche note positive di questo Manchester United deludente ed è assai probabile che alla fine risulti lui uno dei più brillanti, facendo registrare almeno un tiro in porta. Da non sottovalutare pure l’apporto offensivo di McTominay, che potrebbe sferrare pure lui un tiro in porta. Per quanto riguarda le ammonizioni, potrebbe vedersi sventolare un clamoroso cartellino il portiere del Wigan, Tickle, avvezzo ai gialli soprattutto quando c’è da perdere tempo. Tra i Red Devils uno dei più fallosi sarà verosimilmente il giovane centrocampista Mainoo. Da tenere sott’occhio anche il difensore Evans. Nel Wigan gli altri due principali candidati al giallo sono Liam Shaw e Sean Clare.