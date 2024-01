Torino-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Napoli è una partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

La decisione del patron Aurelio De Laurentiis di assoldare un tecnico esperto come Walter Mazzarri, che a Napoli aveva lasciato un ricordo molto positivo, finora non ha sortito gli effetti sperati. Gli azzurri continuano a deludere come quando al timone della squadra c’era Rudi Garcia – addirittura la media punti del francese è più alta – e il timore di restare fuori dalla prossima Champions League comincia ad essere fondato.

Il presidente del club campione d’Italia è corso ai ripari e non è un caso che il Napoli sia la big di Serie A più attiva in questa sessione di calciomercato. È partito Elmas, ma è appena arrivato Mazzocchi dalla Salernitana – con lui Mazzarri potrebbe optare anche per il passaggio a tre dietro – e da qui a fine mese il tecnico livornese potrà contare almeno su altri due colpi, uno in difesa e uno a centrocampo. Il Napoli, intanto, non vince da tre partite: dopo la vittoria risicata contro il Cagliari, Di Lorenzo e compagni sono stati eliminati (e umiliati) in Coppa Italia dal Frosinone, battuti dalla Roma di Mourinho nello scontro diretto per il quarto posto e non sono andati al di là di uno 0-0 con il Monza, che ha pure sbagliato un calcio di rigore. Non stupisce, dunque, che gli azzurri siano scivolati all’ottavo posto, a -5 dalla Fiorentina quarta.

Il prossimo impegno dei partenopei è quello contro il Torino di Ivan Juric, attualmente decimo in classifica. I granata faticano ad inserirsi nella lotta per un posto in Europa e la sconfitta (1-0) di Firenze, pur immeritata, ci dice che forse non sono ancora pronti per ambire ad un traguardo del genere.

Torino-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Nella sfida con il Napoli Juric potrà contare anche su Vlasic. Il croato si è completamente ripreso dalla botta rimediata a Firenze ed insieme a Sanabria supporterà l’unica punta Zapata. Rispetto alla gara con la Fiorentina la novità potrebbe riguardare la corsia mancina, dove Djidji sembra leggermente favorito su Lazaro.

Mazzarri ha salutato Anguissa e Osimhen, convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d’Africa. Davanti, al posto del nigeriano, giocherà Raspadori, mentre a centrocampo toccherà a Cajuste. Indisponibile anche Meret, sostituito da Gollini. Panchina per Mazzocchi.

Come vedere Torino-Napoli in diretta tv e in streaming

Torino-Napoli, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Negli ultimi due mesi il Torino ha battuto solo Atalanta ed Empoli e non è sempre costante dal punto di vista offensivo – peggior attacco tra le prime dieci – ma in casa finora ha perso solo con l’Inter. Trasferta insidiosa dunque per un Napoli claudicante e che nelle prossime partite dovrà fare a meno pure del suo cannoniere Osimhen. Non scontato il successo degli azzurri, che in ogni caso dovrebbero evitare la sconfitta contro un Toro che ha perso tutti e 5 gli ultimi confronti con i campani, realizzando a malapena un gol.

Le probabili formazioni di Torino-Napoli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Djidji; Vlasic, Sanabria; Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1