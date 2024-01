Osasuna-Almeria, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Osasuna-Almeria è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 17:00: tv, formazioni e pronostici

Per l’Osasuna, abbastanza tranquillo in classifica con i suoi 19 punti che regalano al momento il dodicesimo posto, quella contro l’Almeria è una sfida da vincere per diversi motivi. Intanto, un’affermazione, permetterebbe di allontanarsi forse in maniera definitiva dalla zona rossa della classifica. E per il morale sarebbe un colpo troppo importante.

E oggettivamente problemi per i padroni di casa non ce ne dovrebbero essere: l’Almeria, ultimo in classifica con soli 5 punti e che ha già più di un piede e mezzo in Segunda Division, è una squadra costruita male e che mai in questa stagione è riuscita a mostrare il proprio valore reale. Perché poi qualche elemento di qualità c’è, ma sono pochi, e non riescono in nessun modo a tirare fuori questa formazione dall’ultimo posto. E anche la salvezza si è allontanata in maniera quasi definitiva. Servirebbe un filotto di vittorie per ridare speranze. E forse potrebbe anche non bastare. Ma questo filotto quando potrebbe iniziare? Non sembra proprio essere questa la giornata giusta. E allora ecco perché diventa davvero tutto più complicato.

Insomma, sembra una partita scritta, decisa. Che ha poco da raccontare e che potrebbe regalare all’Osasuna una di quelle vittorie che possono svoltare in maniera definitiva la stagione. E far aprire il 2024 nel migliore dei modi.

Come vedere Osasuna-Almeria in diretta tv e streaming

Il pronostico

Poco spettacolo, soprattutto per la pochezza dell’Almeria. Ma vittoria quasi certa dell’Osasuna, che ha una grossa occasione e la vuole sfruttare.

Le probabili formazioni di Osasuna-Almeria

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, D. Garcia, Cruz, Pena; Ibanez, Torro, Gomez; Avila, R. Garcia, Budimir.

ALMERIA (3-4-3): Maximiano; Chumi, Montes, Gonzalez; Pozo, Lopy, Puigmal, Akieme; Arribas, Embarba, Baptistao.



POSSIBILE RISULTATO: 2-0