Formazioni ufficiali Roma-Cremonese: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Reduce dalla sconfitta in campionato di Torino, la Roma si tuffa negli ottavi di Coppa Italia con la volontà di imprimere la svolta definitiva ad una stagione vissuta fin qui tra troppi alti e bassi. All’Olimpico i giallorossi sfidano la Cremonese in un impegno che i capitolini, alla luce di quanto successo negli ultimi anni, non possono sottovalutare. Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-5-2) Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Belotti.

CREMONESE Jungdal; Ravanelli, Tuia, Antov; Ghiglione, Castagnetti, Collocolo, Sernicola; Tsadjout, Okereke, Zanimacchia.

Roma-Cremonese, il pronostico marcatori

I favori del pronostico sono tutti dalla parte della Roma. I giallorossi hanno diverse armi con cui far male alla difesa dei lombardi. La sensazione è che, in questo genere di partite, un calciatore come Belotti possa fare la differenza. Il “Gallo” vuole mettersi in mostra e lanciare un altro messaggio a José Mourinho. Sotto questo punto, non è escluso che l’ex bomber del Torino riesca a centrare il bersaglio grosso così come Lorenzo Pellegrini, reduce da una prima parte di stagione tutt’altro che convincente e desideroso di giocarsi le proprie chances.

Probabili marcatori e ammoniti di Roma-Cremomese

Da El Shaarawy a Bove, passando per la sorpresa Karsdorp. I giallorossi possono far male alla Cremonese sia con tiri dalla media-lunga distanza che con inserimenti ben congegnati. In particolare, il giovane centrocampista è la rivelazione più fulgida di questo inizio di stagione per i capitolini. La sorpresa tra i tiratori potrebbe essere rappresentata da Ghiglione, il cui feeling con la porta avversaria, sia pur con un raggio d’azione limitato, è noto ai più. Inoltre, Okereke rappresenta il pericolo pubblico numero uno: oltre a scagliare almeno due tiri nello specchio della porta, l’attaccante della Cremonese potrebbe causare l’ammonizione di Celik, schierato come braccetto di destra nella difesa a tre. Anche Antov rischia di finire sul taccuino dei cattivi.