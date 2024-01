La Lazio irrompe su Samardzic: “Per il Napoli ci sono delle interferenze”

La Lazio vorrebbe provare a soffiare Samardzic al Napoli, ma secondo l’esperto di mercato Lotito non ha abbastanza fondi per poter accontentare l’Udinese.

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per parlare del caso Samardzic, ora conteso fra Napoli e Lazio e il futuro di Buongiorno del Torino, corteggiato da tempo da De Laurentiis.

⁠Secondo Bargiggia, il Napoli, che sta cercando un difensore centrale, starebbe puntando forte su Buongiorno del Torino. “Buongiorno è un’idea di De Laurentiis, che però segue anche altri profili. Hanno provato a riportare Demiral in Italia dall’Arabia Saudita, ma ci sono difficoltà. Hanno già affrontato la chiusura dell’Arsenal per Kiwior e Tomiyasu e la cessione di Dragusin al Tottenham“.

“Buongiorno non si vuole trasferire al Napoli“, ha spiegato il giornalista. “Il difensore del Torino piace anche del Milan, ricordando che quest’estate aveva rifiutato l’Atalanta dopo che Cairo lo aveva già venduto per 25 milioni. Poi attenzione alla Juve che, se restasse al Torino, ci proverà la prossima estate”.

Sulla questione Samardzic, su cui si parla di un possibile inserimento della Lazio, Bargiggia si è detto scettico a proposito di un trasferimento in biancoceleste: “Non credo che Lotito voglia fare un’operazione da 25 milioni. E poi la cosa è molto avanti tra i club col Napoli, anche per i buoni rapporti tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo. Ma è vero che ci sono delle interferenze. Si dice che il padre stia dando problemi per commissioni e soliti diritti d’immagine”.

Samardzic ancora vicino al Napoli: “La Lazio non ha i soldi“

“Comunque è presto per dire che il Napoli molli il giocatore e ci sia un inserimento della Lazio. Il papà agente di Samardzic è un osso duro e sta creando un po’ di problemi come li aveva dati all’Inter”, ha continuato il giornalista sportivo.

Bargiggia ha ricordato che questo sarà il primo mercato dopo l’abolizione del Decreto Crescita, per questo i club spenderanno poco. “La Juve non si muove se non trova un’occasione in prestito di una mezzala, il Napoli è obbligato a investire perché se non va in Champions è un fallimento. La Lazio non ha tutta questa esigenza di spendere, così come la Roma che è sotto il settlement agreement. Il Milan farà qualcosa ma a gennaio ma non grossi colpi”.

Sul passaggio di Dragusin in Premier, il giornalista ha detto che l’offerta del Tottenham potrebbe arrivare subito. “Se il Tottenham si convince e alza l’offerta, può prenderlo subito a 25-30 milioni, altrimenti il Genoa lo tiene fino a fine stagione e magari perfeziona in estate l’operazione. Come eventuale sostituto si pensa a Bonucci, che è stato offerto dall’agente Lucci”.

“La Juve non ha ricevuto nessuno offerta per Soulé e Iling Jr“, ha concluso Bargiggia, “ma in ogni caso questo mercato non è legato all’allenatore dell’anno prossimo. Su questa cosa il club lascerà liberamente decidere ad Allegri se restare in panchina. Ma se dovesse lasciare non si dispererebbero”.