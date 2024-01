Gratta e vinci, colpo di scena al cenone: imbucata di soppiatto

Gratta e vinci, l’infiltrata al cenone della Vigilia di Natale ha portato un po’ di scompiglio: una storia piena di magia.

D’altronde è proprio per questo che ogni anno ci ingegniamo per trovare il regalo di Natale perfetto per il partner, per la mamma e per il papà, per i fratelli, i nonni, gli amici, i colleghi e chi più ne ha più ne metta. Perché abbiamo voglia di stupirli e di lasciarli a bocca aperta con un pensiero su misura che possa fare la differenza.

Ed è a questo scopo, naturalmente, che la famiglia Vargas di Raleigh, la seconda città più grande della Carolina del Nord, anche quest’anno ha ben pensato di onorare la tradizione. Come da “rito”, tutti i familiari si sono ritrovati nella solita abitazione per celebrare il Santo Natale insieme e per regalarsi una serata all’insegna della spensieratezza e della condivisione. Hanno trascorso insieme la classica vigilia di Natale, per intenderci, con la tavola meravigliosamente imbandita di leccornie e bevande varie e con un albero scintillante a illuminare a festa la zona giorno.

Ai piedi dello splendido abete c’erano, un po’ come ovunque, una marea di regali di Natale. E così, dopo essersi rimpinzati di tutte le cose buonissime e ghiotte che c’erano in tavola, i componenti della famiglia Raleigh si sono radunati intorno all’albero magnificamente addobbato per dare il via al momento più atteso dai bambini e non solo. Era ora, finalmente, di scartare tutti quei bei pacchettini colorati.

Gratta e vinci, certe magie solo a Natale

Adulti e bambini hanno scartato i propri regali a turno. Quando è toccato a Edisson, l’uomo è rimasto piacevolmente stupito dal fatto che qualcuno avesse deciso di regalargli un Gratta e vinci. Così, secondo quanto riportato da WTVD, ha iniziato a raschiare la patina argentata proprio lì, sotto gli occhi di tutti, dopo aver ricevuto un bacio benaugurale dalla sua fidanzata.

Terminati i simboli di grattare, si è reso conto che al cenone c’era un’imbucata, ossia la dea bendata, e che Babbo Natale gli aveva portato un dono preziosissimo: 200mila dollari. Un regalo che sarebbe magico in ogni momento e contesto ma che lo è stato ancor di più perché ricevuto, appunto, durante la sera della Vigilia. “Tutti erano semplicemente scioccati e con la bocca aperta”, ha detto Edisson Garcia Vargas, il cui regalo di Natale era stato acquistato all’Harris Teeter su Flowers Crossroads Way a Clayton.

La somma intascata, al netto di tasse e commissioni, è leggermente inferiore a quella vinta con quel grattino da 5 dollari della serie More Money. Ha portato a casa 142,5mila dollari, una cifra comunque considerevole che ha fatto felice tutta la famiglia.