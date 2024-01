Sinner non s’è visto: ha saltato l’appuntamento, allarme rosso

Sinner, il Capodanno si tinge di giallo: che fine ha fatto il tennista altoatesino? Le sirene suonano all’impazzata.

Vacanze? Tze. Con uno Slam da vincere e con una top 3 da conquistare, le spiagge lambite dall’Oceano Indiano e le spa sono l’ultimo dei suoi pensieri. Magari avrebbe anche voluto concederselo un po’ di riposo, ma le tempistiche della stagione, purtroppo, non glielo hanno permesso.

Jannik Sinner è uno degli atleti che hanno giocato più a lungo, lo scorso anno. Avendo partecipato alla Coppa Davis, vinta poi, come noto, dalla Nazionale azzurra, i suoi impegni in campo si sono protratti fino alla fine del mese di novembre. A quel punto era troppo tardi per programmare una romantica fuga in compagnia della sua fidanzata, la bellissima Maria Braccini. Si è limitato a tornare a casa per qualche giorno e poi è subito ripartito alla volta di Alicante, dove ha lavorato assiduamente e senza distrazioni per tre, lunghissime e speriamo proficue, settimane. A Natale, com’è giusto che sia, è rientrato in Trentino, dove ha trascorso altri tre giorni in compagnia di mamma Siglinde, di papà Hanspeter e del fratello Mark. Una toccata e fuga doverosa, dal momento che la prossima trasferta sarà particolarmente impegnativa e che potrebbe non rivederli per un bel po’ di tempo.

A quel punto, s’è persa ogni traccia di Sinner. Nessuno lo ha visto più. E le sirene, naturalmente, hanno iniziato a suonare all’impazzata. Niente paura, però. Jannik è al sicuro da occhi indiscreti, sì, ma questo non vuol dire che sia accaduto qualcosa. Molto semplicemente, si sta preparando per il rush finale.

Che fine ha fatto Sinner? Capodanno giallo

La preparazione atletica ad Alicante si è conclusa lo scorso 23 dicembre con l’allenamento con Carlos Alcaraz a Villena, all’Accademia di Juan Carlos Ferrero, ma ciò non significa che Jannik possa starsene tranquillo e riposato fino a che non scoccherà l’ora degli Australian Open.

L’altoatesino, naturalmente, sta continuando a darci dentro. Ha solo cambiato location. Adesso si trova a Montecarlo, dove sta mettendo a punto gli ultimi ritocchi prima che inizi la stagione. E sta conducendo, per non incorrere in inutili distrazioni, una vita piuttosto appartata, nel Principato di Monaco. Talmente appartata che non s’è visto da nessun parte.

Neppure dal suo gelataio di fiducia, Roberto, che ha rivelato alla Gazzetta dello Sport che Jannik non ha fatto un salto neppure da lui. “Magari l’ultimo giorno prenderà la sua coppetta con stracciatella”, ha commentato, nella speranza che il campione varchi la soglia della sua attività per farsi prendere per la gola.