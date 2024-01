Formazioni ufficiali Liverpool-Newcastle: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell’Anfield Road.

Una sfida non banale, che potrebbe rappresentare un autentico turning point per la stagione del Liverpool. Quella dell’Anfield Road ha tutta l’aria di essere un match spartiacque per i Reds, che vogliono mantenere inalterate le lunghezze di distanza dal Manchester City lanciando un altro messaggio importante al campionato. Il Newcastle, però, è un avversario temibile sotto diversi punti di vista, sebbene il ruolino di marcia in trasferta dei Magpies sia tutt’altro che invidiabile. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Jones; Salah, Diaz, Darwin Nunez.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Miley; Joelington, Isak, Gordon.

Liverpool-Newcastle, il pronostico marcatori

La linea difensiva del Newcastle ha dimostrato di incorrere in gravi difficoltà se attaccata sulle corsie esterne a grandi velocità. Il Liverpool ha tutte le carte in regola per acuire questo tipo di problemi grazie alla velocità dei suoi esterni e alla tecnica del suo centrocampo. In questo genere di partite è molto raro che Momo Salah non riesca ad incidere. L’egiziano, per caratteristiche e per motivazioni, sembra essere uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol. Soprattutto in azioni di ripartenza, infatti, il Liverpool è ritornata la squadra letale ammirata negli ultimi anni. Laddove gli uomini di Klopp dovessero sbloccare la contesa nella prima frazione di gioco, i padroni di casa potrebbero divertirsi in campo aperto e seminare scompiglio nella retroguardia dei Magpies. Salah marcatore come primo regalino di Capodanno.

Probabili ammoniti e tiratori di Liverpool-Newcastle

Mezzala tecnica e dalla grande propensione all’inserimento, Szoboszlai potrebbe trovare lo specchio della porta almeno una circostanza sfruttando le ottime dote balistiche dalla media-lunga distanza. Vero e proprio fattore sulla corsia destra assieme a Salah, Alexander Arnold potrebbe beneficiare dei movimenti dell’egiziano che dovrebbero liberagli molto spazio: l’opzione che il terzino centri almeno una volta lo specchio della porta no è utopistica. Sul fronte opposto, occhio a Bruno Guimaraes, sempre molto bravo ad inquadrare la porta con tiri potenti e precisi. Rischiano il cartellino giallo Burn (che se la dovrà vedere con avversari scomodissimi) e Longstaff, che alcune volte va in difficoltà quando deve provare ad esorcizzare ritmi di gioco ossessivi.