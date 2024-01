Calciomercato, il derby se lo prende l’Inter: Milan al tappeto

Calciomercato, il derby anche in questo caso se lo prende l’Inter, il Milan va al tappeto. Ecco la situazione fronte centravanti

Diciamo che per il Milan non è che sia un buon momento. Nonostante la vittoria contro il Sassuolo in campionato per chiudere al meglio il 2023, i rossoneri non se la passano bene. A differenza dell’Inter, prima in classifica, agli ottavi di finale di Champions League, e che potrebbe bruciare i cugini anche sul mercato. Sì, proprio nella sessione di gennaio.

Sia la squadra di Pioli che quella di Inzaghi, infatti, starebbero cercando un attaccante da inserire in rosa. E le due milanesi hanno nel mirino lo stesso obiettivo. Il nome è quello di Taremi, centravanti del Porto, accostato con insistenza anche la scorsa estate alle due squadre. Una situazione che poi non è andata a buon fine ma il derby di mercato si potrebbe ripetere nelle prossime settimane. E le indicazioni che arrivano dai bookmaker non sembrano proprio positive per i rossoneri.

Calciomercato, l’Inter brucia il Milan per Taremi

Sì, perché un arrivo di Taremi a gennaio in Italia ci potrebbe essere, ma gli esperti della Sisal ci dicono che sarebbe solamente in salsa nerazzurra. Il centravanti infatti è dato a 3 volte la posta sponda Inter, mentre a 7,50 volte la posta verso i rossoneri. Insomma, di dubbi praticamente non ha nessuno.

E questo sarebbe un altro colpo da digerire per Pioli, che nell’ultima conferenza stampa del 2023 ha spiegato che i cinque derby persi sono il punto più difficile da dimenticare per il suo club e per il suo lavoro. L’Inter ha dimostrato in più di un’occasione di essere superiore al Milan e anche il doppio confronto in semifinale di Champions League – di solita casa dei rossoneri – ha mandato un ulteriore segnale, uno di quelli che non si possono non tenere in considerazione. Per ora il divario rimane nettissimo. Ed è anche difficile da coprire in tempi brevi.