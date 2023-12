Gratta e Vinci, ha preso il 50X: la vincita è clamorosa

Gratta e Vinci, ha preso il moltiplicatore massimo e la vincita è stata clamorosa. Al contrario però. Ecco tutto quello che è successo

Ha beccato il moltiplicatore più alto, sognando quindi per pochi secondi di essere riuscito a cambiare la sua vita, o magari averla messa un poco in discesa. Ma dalla gioia e dall’euforia si è passati in un pochi attimi alla delusione. Non che non abbia portato nulla a casa alla fine, però…

La storia viene raccontata da Agimeg.it che svela come al centro commerciale i Platani, che si trova in via Prenestina Antica 220 a Palestrina, in provincia di Roma, sia successo qualcosa che anche altre volte, purtroppo per chi è protagonista, vi abbiamo raccontato. In questo caso il signore in questione ha comprato un biglietto 50X e quindi, nel momento in cui ha visto comparire proprio quel simbolo nel suo tagliando, vale a dire quello massimo possibile, ha immaginato e sognato chissà cosa. Peccato però che la realtà dei fatti alla fine è stata davvero un’altra.

Gratta e Vinci, il moltiplicatore non aiuta

Il sogno che la Dea Bendata avesse deciso di baciare proprio lui, è finito assai presto, molto presto. Dopo aver visto quella cifra allora l’uomo ha deciso, giustamente, di grattare l’importo della vincita da moltiplicatore. Non sono apparsi né i mille euro, e nemmeno altre cifre importanti, col senno di poi bastavano anche 100euro.

Invece sotto quel moltiplicatore sono apparsi solamente 10euro e quindi alla fine della fiera la vincita è stata solamente di 500euro. Troppo pochi davvero per come sono arrivati. E l’amarezza è stata davvero tanto perché davvero poteva essere e sembrava potesse essere la volta buona per il cambio totale della propria vita. Niente da fare però, quando non deve andare come uno sogna non c’è niente da poter fare. Beh, poi 500euro alla fine li ha portati a casa e comunque sono soldi. Ma rimaniamo della nostra convinzione, forse avrebbe preferito vincerne di meno e non rimanere così deluso.