Superenalotto, nuove estrazioni speciali nel 2024: i dettagli

Superenalotto, si prevede un anno con molti cambiamenti anche nel 2024: c’è la possibilità di nuovo estrazioni speciali. Ecco tutti i dettagli

Già il 2023 per Lotto e Superenalotto sono stati anni abbastanza importanti, visto che da giugno è stata inserita un’estrazione speciale, quella del venerdì, per andare incontro alle necessità degli alluvionati dell’Emilia Romagna. Lo Stato ha cercato di trovare le risorse necessarie per aiutare quelle persone che hanno perso tutto. Insomma, un giorno in più per cercare la gloria.

Ma non è finita qui, perché come riportato in questi giorni da Il Messaggero, ci potrebbero essere delle novità anche abbastanza importanti pure per il prossimo anno. Insomma, andiamo a vedere insieme quelli che sono i dettagli.

Superenalotto, ecco le nuove estrazioni speciali

“Le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell’anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”, si legge nel testo. Quindi, per cercare risorse, come spiegato prima, lo Stato si affida a quelli che sono i giochi più amati dagli italiani.

“Nell’anno 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all’allegato 1 del presente decreto”. Insomma, dovrebbe essere tutto confermato anche il prossimo anno. Addio quindi alle classiche tre estrazioni a settimana ma ce ne saranno quattro. Attesa ovviamente l’ufficialità da parte del governo che però non dovrebbe proprio essere in discussione.