Formazioni ufficiali Juventus-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Allianz Stadium.

Luci allo Stadium. Tutto pronto per il fischio d’inizio di Juventus-Roma, il match che suggellerà la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Incontro la peso specifico non indifferente. Da una parte la compagine di Allegri cerca una vittoria che permetterebbe ai bianconeri di portarsi a due lunghezze di distanza dall’Inter capolista.

Dall’altra la compagine di Mourinho, reduce dal successo in campionato contro il Napoli, vuole consolidare la propria posizione all’interno dell’ingombrante treno Champions. Ecco le scelte di Allegri e Mourinho.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Yildiz.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Juventus-Roma, il pronostico marcatori

Non si prospetta una gara molto spettacolare. Del resto, si affrontano due squadre che fanno della fisicità i rispettivi punti di forza. Entrambe, però, hanno gli argomenti giusti per far male alle difese avversarie. Sotto questo punto di vista, le palle inattive potrebbero ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. In questo genere di partite difficilmente Adrien Rabiot stecca. La mezzala della Juventus, che si impossessa nuovamente dello scettro in mediana, potrebbe rivelarsi un’autentica spina nel fianco per la difesa della Roma. Non solo in fase di non possesso, ma anche da un punto di vista offensivo.

La forza fisica dell’ex Psg potrebbe infatti rappresentare una chiave di volta del match. Anche in situazioni di calcio da fermo, il pupillo di Allegri potrebbe fare la differenza. Le chances che Rabiot centri il bersaglio grosso non sono da trascurare. Sul fronte opposto, l’osservato speciale è sicuramente Romelu Lukaku. Tendenzialmente il belga ha sempre fatto fatica contro la Juventus. Accostato ai bianconeri nel corso di un’estate vorticosa, Big Rom potrebbe ‘punire’ la Vecchia Signora con una giocata delle sue. Se imbeccato in verticale, il numero 90 della Roma può creare grattacapi alla retroguardia di Allegri. L’ipotesi marcatore non si può scartare.

Probabili ammoniti e tiratori di Juventus-Roma

Bove e Mckennie sono i due centrocampisti che, per caratteristiche, non dovrebbero trovare particolari difficoltà a scagliare almeno un tiro nello specchio di porta avversario. Da non trascurare neanche le opzioni che portano a Cristante (un vero fattore in questa prima parte di stagione) e Gatti, spesso pericoloso in situazioni di palla inattiva. L’ex difensore del Frosinone, però, potrebbe anche finire sul taccuino del direttore di gara. Così come Paredes, Locatelli e Ndicka.