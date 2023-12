Luton-Chelsea, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Luton-Chelsea è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostici.

La zona Europa, oggettivamente, è ancora abbastanza distante per il Chelsea che però sa benissimo che, con un poco di risultati utili consecutivi, potrebbe riuscire a rimettersi in corsa. Ed è quello appunto il problema per la squadra di Pochettino, riuscire a trovare quella continuità di risultati che fino al momento è mancata. Però pensare che i Blues possano perdere sul campo del Luton ci sembra esagerato.

Certo, i padroni di casa sono ancora terzultimi in classifica nonostante vengano da due vittorie di fila. Un momento di forma decisamente importante che però, oggettivamente, non può nemmeno nascondere quelle che sono le lacune di una squadra che è stata costruita solo ed esclusivamente per la salvezza a differenza di quella londinese ospite, che dopo un mercato estivo da mille e una notte, così come era successo già lo scorso gennaio, sognava ovviamente di essere con le grandi della Premier League per giocarsi qualcosa di importante. Non è stato così, fino ad oggi, ma la vittoria contro il Crystal Palace arrivata con quella cattiveria che in alcune circostanze è mancata allora potrebbe essere il segnale per un futuro molto più sereno rispetto al cammino fino ad oggi.

Cosa dire quindi? Il nostro pronostico anche in questa premessa sembra essere abbastanza chiaro. Ma andiamo a vedere sotto che match ci aspettiamo.

Come vedere Luton-Chelsea in diretta tv e in streaming

Luton-Chelsea è in programma sabato 30 dicembre alle 12:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Luton contro le grandi ha sempre fatto bene ma comunque ha sempre perso. Anche se di misura. Una gara da almeno una rete per squadra con almeno tre reti complessive, ovviamente. Ma non ci sentiamo di mettere minimamente in discussione una vittoria del Chelsea.

Le probabili formazioni di Luton-Chelsea

LUTON (4-4-2): Kaminski; Osho, Mengi, Bell; Doughty, Barkley, Lokonga, Giles; Townsend, Morris; Adebayo.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Silva, Colwill; Caicedo, Gallagher; Sterling, Palmer, Mudryk; Nkunku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2