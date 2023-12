Atalanta-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Lecce è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

L’Atalanta una settimana fa ha avuto la peggio nello scontro diretto con il Bologna, trafitta da un gol dello scozzese Ferguson nel finale (1-0). Un match che ha indubbiamente confermato la crescita esponenziale dei felsinei, ormai pronti per lottare per un traguardo importante come l’Europa, ma anche la discontinuità di una Dea che deve fare i conti con un nuovo stop dopo il doppio successo con Milan e Salernitana.

La delusione era ben visibile sul volto di Gian Piero Gasperini a fine partita: la sua squadra avrebbe meritato probabilmente qualcosa in più ma rispetto ai felsinei è stata poco cinica, sprecando un paio di occasioni davvero ghiotte per passare in vantaggio e costringere i rossoblù a rivedere i loro piani. Il tecnico ha comunque ribadito che l’obiettivo dell’Atalanta deve essere la Champions League, attualmente distante cinque punti. Non sarà facile per i nerazzurri spuntarla in una lotta che finora si è dimostrata è serratissima e che coinvolge almeno sei squadre. Da non fallire, dunque, l’ultima sfida del 2023 con il Lecce al Gewiss Stadium, dove quest’anni gli orobici hanno perso soltanto due partite, contro Inter e Napoli. Per i salentini di Roberto D’Aversa sarà la seconda trasferta di fila, un’altra proibitiva dopo quella con l’Inter nel turno prenatalizio. Il 2-0 di San Siro ha interrotto una striscia positiva molto lunga dei giallorossi, che non perdevano da inizio novembre e nella quale avevano fatto registrare 4 pareggi e una vittoria. Il Lecce, per ora, si mantiene a debita distanza dalla zona retrocessione: è a +7 sul Cagliari terzultimo.

Atalanta-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini potrà di nuovo contare su Scamacca, che a Bologna ha giocato uno spezzone di gara. Difficilmente però l’ex West Ham partirà dal 1′: probabile un suo utilizzo a gara in corso, prendendo il posto di uno tra Muriel e Lookman. In difesa de Roon arretrerà di nuovo di qualche metro, completando il trio difensivo con Djimsiti e Scalvini.

Due squalificati in casa Lecce, si tratta di Pongracic e Banda. D’Aversa preferirà l’ex Piccoli a Krstovic: con lui, in attacco, ci saranno Strefezza e Oudin, quest’ultimo nel ruolo di esterno destro. In difesa tocca a Touba, arrivato in estate in prestito dal Basaksehir.

Come vedere Atalanta-Lecce in diretta tv e in streaming

Atalanta-Lecce, in programma sabato alle 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Lo scorso febbraio il Lecce ha interrotto un lungo digiuno di vittorie con l’Atalanta, tornando con i tre punti dalla trasferta bergamasca. Sarà difficile replicare quell’impresa contro una squadra che deve riprendere a correre dopo il passo falso di Bologna: Dea favorita in una partita in cui le reti complessive potrebbero essere almeno tre, un trend statistico che al Gewiss Stadium va avanti da metà ottobre.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lecce

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, de Roon; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Muriel, Lookman.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Oudin, Piccoli, Strefezza.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1