I pronostici di venerdì 29 dicembre: Serie A, Saudi Pro League, Championship

I pronostici di venerdì 29 dicembre: inizia l’ultima giornata del girone di andata di Serie A, in campo anche Saudi Pro League, Championship e altri campionati minori.

La penultima giornata del girone di andata di Serie A inizia questo venerdì con quattro partite in programma: si parte alle 18:30 con Fiorentina-Torino e Napoli-Monza, poi alle 20:45 la capolista Inter sarà ospite del Genoa mentre la Lazio se la vedrà all’Olimpico con il Frosinone.

Fiorentina-Torino e Napoli-Monza promettono gol: l’ultimo clean sheet dei partenopei in campionato risale allo scorso novembre. L’Inter nonostante le numerose assenze – su tutte quella di Lautaro Martinez – parte favorito sul campo del Genoa, che però soprattutto in casa riesce a mettere in mostra una solida organizzazione difensiva: sarà difficile vedere più di due gol complessivi.

Pronostici altre partite

La Lazio sembra in grado di proseguire la sua risalita alla classifica approfittando dei limiti del Frosinone in formato trasferta, dove ha un rendimento da retrocessione. In Arabia Saudita attese vittorie di goleada per Al Hilal e Al Ahli, stesso discorso in Portogallo per Benfica e Porto rispettivamente contro Famalicao e Chaves.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Napoli vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Napoli-Monza, Serie A, ore 18:30

Vincenti

• Lazio (in Lazio-Frosinone, Serie A, ore 20:45)

• Al-Ahli Jeddah (in Al-Ahli Jeddah-AL Khaleej, Saudi Pro League, ore 19:00)

• Benfica (in Benfica-Famalicao, Primeira Liga, ore 19:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AL Fayha FC-Al-Hilal, Saudi Pro League, ore 16:00

• Southampton-Plymouth, Championship, ore 19:00

• Peterborough United-Barnsley, League One, ore 20:45

• Lazio-Frosinone, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Napoli-Monza, Serie A, ore 18:30

• Fiorentina-Torino, Serie A, ore 18:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Galatasaray-Fenerbahce, Supercoppa Turchia, ore 18:45)