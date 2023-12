Gratta e vinci, può comprarcisi più di un gelato: super nonno alla riscossa

Gratta e vinci, di tanto in tanto cambiare male non fa e questa storia ne è la dimostrazione: non poteva davvero aspettarsi nulla del genere.

Alzi la mano chi non ha mai ricevuto in dono da uno dei nonni, almeno una volta nella vita, una banconota bella cospicua, accompagnata dal classico e tenerissimo “Puoi comprarci un gelato”. Una tradizione, questa, diffusa a tutte le latitudini e particolarmente apprezzata, per ovvie ragioni, dai nipoti di tutto il mondo.

A Mount Airy, nella Carolina del Nord, un nonno si è però decisamente superato. Anziché regalare a sua nipote Yuridia Gallegos-Echavarrieta del denaro, ha ben pensato di offrirle qualcosa di diverso. La ragazza, che ha da poco compiuto 18 anni e che frequenta l’ultimo anno delle scuole superiori, lì per lì ne è rimasta sorpresa. Non era consuetudine che il nonno donasse dei Gratta e vinci, ma quella volta, evidentemente, aveva voluto cambiare un po’ registro e discostarsi dalle solite tradizioni familiari.

Echavarrieta, che il prossimo anno si iscriverà al college, è ancora incredula. Non avrebbe mai potuto immaginare, infatti, che sotto quella patina argentata si potesse nascondere un premio così cospicuo, ben più importante della somma che avrebbe altrimenti scovato all’interno della busta regalo. “Credo di essere andata sotto shock”, ha detto in un secondo momento.

Gratta e vinci, nipote sotto shock: così è stato decisamente meglio

Vi starete chiedendo, a questo punto, cosa sia successo di tanto eclatante da far sì che la studentessa parlasse, nientepopodimeno, che di shock. La ragazza di Mount Airy ne ha ben donde, visto che le è piovuto addosso un premio di 250mila dollari.

Una somma che le permetterà non solo di levarsi qualche sfizio, ma anche di affrontare con una certa serenità gli anni del college, al quale si iscriverà il prossimo autunno. “Non credevo di aver vinto davvero – ha detto ai funzionari della NC Education Lottery, che gestisce quella serie di Gratta e vinci – Siamo dovuti tornare alla stazione di servizio per controllarlo”.

Ci è andata insieme a suo nonno, naturalmente, essendo lui, per ovvie ragioni, la prima persona con la quale ha voluto condividere la bellissima notizia. E così, sono saliti in macchina alla volta dello Speedway che si trova lungo Rockford street. Del luogo del misfatto, se vogliamo, proprio lì dove l’uomo aveva acquistato un tagliando della serie Power 5 al prezzo di 5 dollari. Mai pensando che la cifra da lui investita si sarebbe moltiplicata fino a questo punto.