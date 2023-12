Genoa-Inter 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Genoa-Inter, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di venerdì 29 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Al Ferraris il Genoa di Gilardino ospita l’Inter capolista di Simone Inzaghi. I liguri recuperano Retegui e Messias (entrambi in panchina), entrambi convocati per la sfida del 29 dicembre. Per i nerazzurri ancora assenti Lautaro e Dimarco. Dumfries si è allenato in gruppo ma non ha offerto garanzie fisiche per essere schierato dal primo minuto.

Il Genoa non ha trovato la rete nelle ultime 8 sfide contro i nerazzurri in Serie A, ma è rimasto imbattuto negli ultimi due match di campionato di Serie A pareggiando contro la Juventus e vincendo contro il Sassuolo. L’Inter è arrivata alla straordinaria cifra di 39 vittorie in tutte le competizioni nell’anno solare 2023: con un successo contro il Genoa eguaglierebbe il proprio record storico di partite vinte in un solo anno solare (furono 40 nel 2005).

Momenti clou della sfida

La squadra allenata da Inzaghi parte forte con Mkhitaryan lanciato a rete, ma l’armeno si lascia recuperare e calcia male. Al 15′, Doveri interrompe la gara per un fumogeno in campo. Alla mezzora, dopo una decina di minuti di stop, l’Inter passa in vantaggio con il tap-in di Arnautovic. Al 42′ arriva il pareggio meritato del Genoa con Dragusin di testa da corner.

A inizio secondo tempo ci prova di nuovo Arnautovic con un tiro potente che finisce fuori di poco. Al 66′ Martinez salva su colpo di testa di Acerbi. Il Genoa controlla e l’Inter non riesce più a essere pericolosa. Brutta partita per la squadra di Inzaghi

Tabellino e pagelle di Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, de Winter (46′, Vazquez); Sabelli, Strootman (60′, Malinovskyi), Badelj, Frendrup, Martin (77′, Messias); Gudmundsson, Ekuban (60′, Retegui). All.: Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (89′, Pavard), Acerbi, Bastoni 6; Darmian 5,5 (77′, Dumfries), Barella (77′, Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (89′, Klaassen), Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic (70′, Sanchez). All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 65′, Gudmundosson; 68′, Dragusin, 77′, Barella; 85′, Mkhitaryan

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 1

MARCATORI: 32′, Arnautovic; 42′, Dragusin

NOTE: Ammoniti: . Recupero primo temp: 9′. Secondo tempo: 6′

Il migliore in campo è Dragusin, sempre in anticipo su Thuram e molto tosto in difesa e pericoloso anche davanti, di testa, e non a caso segna (7,5). Nel Genoa bene anche Gudmundosson: con i suoi tocchi il ragazzo manda in panico più volte Carlos Augusto (7). Nell’Inter si distingue solo Arnautovic, per il goal e le buone sponde (6,5). Male Acerbi e Carlos Augusto (5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro non annulla il goal di Arnautovic che sembra viziato, in nuce, da un’evidente spinta di Bisseck. La partita è molto nervosa, specie nel secondo tempo, e il tempo effettivo di gioco è scarso.

Ecco gli highlights della gara