Gratta e vinci, caffè macchiato d’oro: la coppia fa il pieno

Gratta e vinci, la sosta per il caffè ha preso una piega decisamente inaspettata: che sorpresa per questa coppia di futuri genitori.

Non sai mai dove possa nascondersi. Che “forma” abbia, quando e come intenderà palesarsi. O se mai lo farà, oltretutto, non essendo affatto scontato che la si incroci, prima o poi, nel corso della propria esistenza. Solo qualcuno ci riesce. Solo qualcuno vede cambiare la sua vita da così a così per merito della dea bendata.

La coppia di cui vogliamo parlarvi oggi è entrata a far parte, proprio nei giorni scorsi, con suo immenso stupore, della schiera di fortunati giocatori che possono dire di essersi imbattuti nella fortuna. Che hanno assaporato, almeno una volta nella vita, la gioia derivante da un incontro che in tanti sognano di fare. Joselyn Bonilla e suo marito vivono nel Kentucky, e hanno avuto l’onore di vedere in faccia la dea bendata in un luogo totalmente inaspettato.

Si erano recati nella Carolina del Nord per far visita alla famiglia di lei quando, lungo il tragitto, la stanchezza ha iniziato a farsi sentire. Marito e moglie hanno quindi deciso di fermarsi a Morehead, nella contea di Rowan, per sgranchirsi un po’ le gambe e per rifocillarsi. E cosa c’è meglio di un buon caffè, quando si ha bisogno di energia extra per affrontare un lungo viaggio?

Gratta e vinci, sosta fortunata: la pausa caffè più ricca di sempre

Si sono accomodati al Cave Run Lakemart, hanno fatto il pieno di caffeina e, già che c’erano, hanno anche deciso di tentare la fortuna. Insieme al caffè hanno “ordinato”, infatti, un bel Gratta e vinci. Non lo hanno “consumato” subito, però, ansiosi com’erano di rimettersi in cammino e di raggiungere casa.

Lo hanno grattato in macchina e la prima cosa che hanno visto è stato un simbolo che indicava loro una vincita pari a 6mila dollari. Il meglio, tuttavia, doveva ancora venire. Hanno continuato a raschiare la patina argentata e hanno trovato premi a volontà per un totale, udite udite, di 225mila dollari. Una cifra stratosferica, soprattutto se rapportata al prezzo del biglietto che li ha resi ricchi, che era costato appena 10 dollari.

“Non potevo crederci – ha detto Joselyn Bonilla – L’abbiamo controllato utilizzando l’app ed eccola lì, la vincita”. C’è un’altra buona notizia, in tutto ciò. La coppia aspetta un bambino, motivo per il quale tutti questi soldi sono proprio cascati a fagiolo. Un regalo di Natale inaspettato che darà loro la possibilità di vivere ancor più tranquillamento questo magico momento della loro vita.