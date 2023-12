Sinner, piovono soldi: mai visti così tanti insieme

Sinner, sempre più soldi, aumento esponenziale: la cifra che stiamo per snocciolarvi vi lascerà senza parole.

Era prevedibile che con l’ascesa di Jannik Sinner l’interesse nei confronti del tennis sarebbe aumentato in maniera esponenziale. E così, infatti, è stato. Gli ascolti televisivi ogni volta che gioca, uniti al numero massiccio di post quotidianamente partoriti a riguardo, suggeriscono che è lui il fenomeno del momento.

Senza contare poi che, secondo quanto riferiscono i gestori di Club e Accademie, le iscrizioni di aspiranti tennisti ai corsi sono notevolmente aumentate. Non v’è alcun dubbio, insomma, sul fatto che il tennis sia esploso in tutto lo Stivale e che il merito di cotanto successo sia attribuibile al nativo di San Candido. Non solo a lui, chiaro, ma è evidente che avere un portacolori in top 5 abbia generato un sempre maggiore interesse nei confronti di questo magico sport. E quanto importante stia diventando a livello nazionale lo testimonia, se mai vi fosse bisogno di ulteriori conferme, anche la pioggia di soldi che si sta per abbattere sulla Federazione italiana di tennis e padel.

Sport e Salute, la società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita, ha reso note le cifre destinate agli sport olimpici. In vista dei Giochi di Parigi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è stato un incremento non indifferente. Saranno distribuiti, in totale, ben 289,3 milioni di euro, 15 in più rispetto a quelli che erano stati elargiti lo scorso anno: l’aumento, in percentuale, è pari al 5,8%.

Effetto Sinner, aumentano i fondi destinati al tennis

Non resta che capire, a questo punto, quanto, di questi 289,3 milioni di euro, sia stato destinato al tennis. Notate bene: l’incremento c’è stato ed è anche piuttosto significativo, a riprova del fatto che anche lo Stato deve avere intuito che investire sul tennis, in un momento così fortunato dal punto di vista azzurro, convenga eccome.

Alla Federazione italiana di tennis e padel, in previsione anche dei Giochi di Parigi, andranno 12 milioni 196mila e 787 euro. Le spetterà il 12,2% in più rispetto a quello che Sport e Salute le destinò lo scorso anno. Un dato che fotografa la crescita del tennis e che comprova la volontà di dare linfa ad uno sport che ci ha in effetti regalato, soprattutto nell’ultimo anno, immense soddisfazioni.

Non solo per mano di Jannik Sinner, che pure è stato il protagonista indiscusso della stagione, ma di tutta la Nazionale azzurra. Che, come noto, lo scorso novembre ha riportato in Italia la mitica Coppa Davis, dopo 47 anni di digiuno.