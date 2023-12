Sampdoria-Bari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-Bari è valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

In casa Sampdoria c’è da mettersi alle spalle un tonfo clamoroso contro la FeralpiSalò in casa. Sì, è vero, la sconfitta è arrivata anche per via dell’espulsione di Kasami, ma nessuno si aspettava che la squadra di Pirlo potesse rimetterci le penne contro quella di Zaffaroni. Ecco, questa è un ulteriore dimostrazione di come il campionato di Serie B non può essere mai scontato.

Non è un bel Natale per i liguri, che con questa sconfitta si fermano dopo due importanti vittorie di fila. Inaspettata, come detto, la debacle contro la Feralpi e adesso arriva il Bari che in questa stagione ha fatto meglio in trasferta che in casa. Sì, i pugliesi nemmeno contro il Cosenza al San Nicola sono riusciti a prendersi i tre punti: non ci si riesce a sbloccare tra le mura amiche, segno che qualcosa non va. Magari la troppa pressione a dei giocatori giovani e poco esperti gioca un brutto scherzo, altrimenti non si spiega come una formazione comunque importante che è stata pure ad un passo dalla Serie A, si trovi in un’anonima posizione di classifica. Perché il Bari al momento sarebbe fuori da tutto, e se così fosse alla fine dell’anno una rivoluzione totale sarebbe quasi necessaria.

E allora che risultato potrebbe venire fuori da questo match? Andiamo a scoprilo sotto.

Come vedere Sampdoria-Bari in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Bari è in programma martedì 26 dicembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-Bari

Sembra la giornata dei pareggi quella in Serie B: sì, perché anche in questo caso è la X il risultato più probabile che potrebbe venire fuori. Un match che anche in questo caso dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. Volete osare? La Samp in casa potrebbe riuscire nel colpo. Ma noi ci andremmo cauti.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Benedetti, Yepes, Giordano; Esposito, Verre; De Luca.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Edjouma, Benali, Maita; Achik, Nasti, Sibilli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1